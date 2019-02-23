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《還願》符咒文字惹議　Steam發行商急切割

▲ 《還願》因「符咒」文字惹出不小的風波。（圖／翻攝自遊戲畫面）

科技中心／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》上市後好評不斷，頓時成為全台玩家之間最夯話題，然而近日卻傳出玩家發現遊戲內符咒中，隱藏暗批大陸等字眼，讓大陸玩家氣炸了，不僅 Steam 商店湧入大量負評，更發現到《還願》在 Steam 頁面的發行商已經悄悄被換掉，從原本的兩家發行商：Indievent、Winking Skywalker，變成 RedCandleGames。

赤燭,還願,Steam（圖／翻攝自Steam頁面）

▲ 原本的發行商應為 Indievent、Winking Skywalker 兩家。（圖／翻攝自 Steam 頁面）

赤燭,還願,Steam（圖／翻攝自Steam頁面）

▲ 目前的發行商則是被更改成 RedCandleGames。（圖／翻攝自 Steam 頁面）

目前赤燭已經針對此事致歉，並且將原本有問題的印章文字替換為「恭賀新禧」，表示這次的風波反應出了團隊在製作流程上不夠嚴謹這個事實，強調一切責任歸咎皆為赤燭所應承擔。

然而還是有許多玩家並不接受赤燭的道歉，除了發動退款行動之外，更在《還願》的 Steam 頁面狂洗負評，讓遊戲評價從原本的「極度好評」變成現在的「褒貶不一」，截至本篇新聞截稿前，目前《還願》的負評已經攀升至 8586 筆，已經超過原有的 5632 筆好評。

赤燭,還願,Steam（圖／翻攝自Steam頁面）

▲ 大量玩家湧入，讓遊戲本身的負評超越原有的好評數量。（圖／翻攝自 Steam 頁面）

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關鍵字：赤燭還願Steam

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