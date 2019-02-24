《還願》遭陸封殺銷量不減還大賣　全球累計已破20萬套

▲《還願》在遭到封殺後，反而更刺激了全球銷售量。（示意圖／記者樓菀玲攝）



科技中心／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》因遊戲內符咒隱藏暗批大陸等字眼，氣炸不少大陸玩家，不僅遊戲已經從大陸 Steam 商店下架，其代理商唯晶科技也因此喊告求償，雖然赤燭遊戲六名共同創辦人已經透過臉書對外表達歉意，但依舊止不住大陸玩家的怒火。

然而弔詭的是，《還願》雖然風波未止，但是反映在其銷售量上面，卻是「逆勢成長」，根據 Steam 數據調查網站 Steamspy 數據指出，目前《還願》在全球銷售已經突破 20 萬，相較於遊戲剛發售時的 7 萬 5000 多套，到了昨天才終於超過 10 萬大關，現在遊戲銷售已經超越 20 萬套，銷售狀況可說是成長飛快。

▲《還願》在昨（24）日銷售突破 10 萬套。（圖／翻攝自 Steamspy 頁面）



▲ 目前《還願》銷售量已經突破 20 萬套。（圖／翻攝自 Steamspy 頁面）



此次事件起因於玩家發現遊戲當中某處貼滿符咒的走廊上，其中一枚符咒上的印章文字似乎是大有來頭，首先外側上分別印有「呢」、「嘛」、「叭」、「唭」，音似「你媽 87」，而下面印章的篆體字內容則是寫著大陸領導人的姓名，而這樣的「彩蛋」在被玩家發現後，大陸玩家簡直氣炸了，紛紛在《還願》的 Steam 頁面留下負評，要求赤燭道歉。

目前赤燭已經在昨日公開對外致歉，其聲明中寫道：「事情起於一位成員在美術素材中置放一段文字，由於專案期間每個人各忙於其職，這件事情發生時，其他赤燭成員是不知情的。」赤燭表示，一直到 2 月 21 日有玩家朋友提報團隊成員才發現到這件事情，因此在發現當下即緊急地置換了美術素材。

▲ 目前印章上的文字現已修改為「恭賀新禧」。（圖／翻攝自《還願》遊戲畫面）



赤燭也在聲明中強調：「合作發行商 Indievent 以及還願專案投資人唯晶科技是完全不知情的，目前與他們的合作關係已終止，相關損失我們也會依合約承擔。」六位創辦人在聲明的最後也強調：「赤燭遊戲是起於一群單純喜愛遊戲的人，成立這四年來，很感謝各方的厚愛、批評與指教，但在專案管理的失職，我們責無旁貸，」並表示《還願》已經在 Steam 中國區全面下架，Steam 也會協助相關退款事宜。

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