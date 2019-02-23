《還願》爭議燒不停 代理商唯晶科技火速切割喊告

記者周之鼎／台北報導

國產恐怖遊戲《還願》上市後好評不斷，頓時成為全台玩家之間最夯話題，然而近日卻傳出玩家發現遊戲內符咒中，隱藏暗批習近平等字眼，氣炸對岸玩家，代理商之一的上海唯晶科技（台北唯晶科技為分公司）在微博發出切割聲明，並表示要對開發商赤燭遊戲提告。

唯晶科技在微博的聲明中寫到：有關《還願》事件，我司作為項目的投資者之一，根據協議原訂「遊戲產品的企劃、美術和程式的開發和製作均由乙方（指赤燭）決定及負責，甲方（指唯晶）負責按本協議約定與乙方分攤開發成本，換言之，我們並無審核遊戲的權力，也無從得知產品的素材曾出現如此嚴重的不宜元素，在此，我們對赤燭表達最嚴厲的譴責！但是做為投資項目者之一，我們也應該在遊戲發行後對遊戲內容進行詳細的調查，這是我們做為投資者的失職，在此向大家鄭重道歉。

同時聲明最後表示：「經過我們慎重考慮，即刻起，我司宣布正式終止與赤燭遊戲的一切合做關係，並維護我司合法權益，要求其賠償我司的經濟損失。」

目前《還願》在 Steam 頁面的發行商已經悄悄被換掉，從原本的兩家發行商：Indievent、Winking Skywalker，變成 RedCandleGames，同時在Steam大陸地區也已經下架，更引爆兩岸玩家筆戰不斷。



