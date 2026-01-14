ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

盜版還敢嗆官方？玩家狂抱怨遊戲Bug　開發者回嗆「你沒資格」

記者楊智仁／綜合報導

不少玩家在遊戲中遇到問題時，會上網查資料、進社群討論，甚至直接向開發團隊反映狀況，不過前提是...得先買遊戲。近日 Steam 社群就出現一起話題事件，一名玩家長期抱怨遊戲系統，最後卻被開發者當場點破「使用盜版」，瞬間引爆討論。

▲▼盜版玩家嗆官方。（圖／翻攝自Steam）

事件主角是一款中世紀城市經營模擬遊戲《Farthest Frontier》，由曾開發《Grim Dawn》的獨立團隊 Crate Entertainment 製作，遊戲自去年 10 月推出後，在 Steam 上獲得「極度好評」，以深度農業系統、即時村民行為模擬與疾病機制聞名。然而，暱稱 BigBadAss33 的玩家卻在官方社群頻繁發文抱怨，不滿地圖森林過多、交易系統設計不良，甚至痛批物資管理「每件事都要微操，實在太瘋狂」，到了 12 月中旬，他更開始反映遊戲頻繁當機，連續發文要求官方「給個說法」。

12 月 21 日，該名玩家直接發文向開發者喊話，要求修正遊戲時間系統，沒想到不到一小時 Crate Entertainment 開發者 Zantai 親自回覆，卻只留下冷冷一句「請先購買遊戲，而不是使用所謂的『非 Steam 版本』。」事後 Zantai 在 Reddit 說明，之所以確認對方是盜版用戶，是因為他曾多次提及「非 Steam 版本」，而該遊戲根本不存在這種版本並直言「如果不願意支持我們的作品，就代表你沒有資格參與官方社群。」

Zantai 也談到開發者對盜版的矛盾心態，他坦言，盜版問題無法完全杜絕，尤其對獨立團隊而言，更多只能選擇「管理而非消滅」，他也承認，有些玩家因經濟因素先試玩盜版，最後仍會購買正版，這類人他願意給第二次機會。不過他也不諱言表示，「如果你負擔得起，卻只是為了抗議平台或找藉口用盜版，那真的沒必要站在道德制高點。」

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

