Switch 2聖誕銷量不如初代？西方年末銷售下滑　任天堂高層點關鍵

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新主機 Nintendo Switch 2 雖然上市初期氣勢驚人，但在歐美市場的首個聖誕銷售檔期，表現卻略顯降溫。根據外媒報導，Switch 2 在美國、英國等西方市場的年末銷量，與前代 Switch 相比出現明顯落差。

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

報導指出 Switch 2 於去年年中創下亮眼首賣成績後，美國市場在 11 至 12 月的假期期間，銷量較 2017 年同檔期的初代 Switch 下滑約 35%，英國市場也呈現類似趨勢，根據 NielsenIQ 數據 Switch 2 在年底最後 8 周的銷量，較 Switch 初代同期少了 16%。

法國市場 Switch 2 表現同樣不如預期，外媒指出 Switch 2 在 2025 年的全年銷量，比 Switch 初代首年低了超過 30%，這對向來被視為任天堂歐洲強勢區域的法國而言，格外令人意外。儘管聖誕檔期表現放緩，但 Switch 2 整體銷售仍維持領先態勢，該主機於去年 6 月上市後，短短 4 天就賣出超過 350 萬台，9 月前累積銷量更突破 1000 萬台，目前整體銷售速度仍高於前代 Switch。

此外 Switch 2 自上市以來供貨相對穩定，未出現嚴重缺貨情況；相較之下初代 Switch 在上市首年，恰逢《薩爾達傳說 曠野之息》、《超級瑪利歐 奧德賽》等重量級第一方作品接連推出，對銷售帶動效果顯著。一名任天堂高層員工表示，複雜的全球經濟環境、主機定價偏高，以及聖誕期間缺乏強勢西方市場大作，都讓 Switch 2 與初代 Switch 的首個年末檔期難以直接比較。

關鍵字：Switch 2

