ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

中國女實況主見男網友遭下藥...醒來人沒事　遊戲神裝全不見

記者楊智仁／綜合報導

中國騰訊旗下射擊遊戲《三角洲行動》近日爆出一起離奇事件，一名暱稱「小小辣條」女遊戲實況主，因答應與男性網友線下見面，疑似遭對方下藥迷暈，雖然身體未受到侵害，但辛苦累積的遊戲裝備與虛擬貨幣卻在一夜之間被盜光，荒謬經歷曝光後引發網友熱議。

▼女實況主見男網友遭下藥、遊戲裝全被偷 。（圖／翻攝自抖音）▲▼三角洲行動 。（圖／翻攝自抖音）

據了解，小小辣條是在遊戲中結識一名自稱來自重慶、暱稱「威龍」的男性玩家，對方不僅聲線好聽、操作實力出眾，雙方也迅速成為固定雙排隊友，幾乎天天一起打遊戲、聊天，互動逐漸熱絡。隨著關係升溫，「威龍」主動提出線下見面，小小辣條也未多想，特地打扮後從四川廣安搭車前往重慶赴約。

兩人初次見面過程看似順利，一起用餐、喝飲料，還前往網咖繼續打遊。不料當晚約晚間9點左右，小小辣條突然感到異常疲憊，精神狀況急轉直下只好提前返回飯店休息。她事後回憶自己一躺下便立刻失去意識，震驚的是，隔天醒來雖然醒來後衣著完整、身體沒有任何異狀，但當她登入《三角洲行動》帳號時，卻發現遊戲倉庫早已被「洗劫一空」，包含頂級裝備、約1500萬哈夫幣以及多項稀有物資，全數遭到出售或轉移，損失金額換算遊戲價值相當驚人。

小小辣條隨即查詢登入紀錄與IP位置，發現相關紀錄全都指向「威龍」，氣憤之下傳訊質問對方，沒想到對方不但沒有道歉，反而冷回一句「不是看中你有那幾套裝備，叫你來重慶幹嘛？」隨後更直接封鎖失聯。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「當有人對吃沒興趣」MOMO：那你努力為了什麼？

推薦閱讀

《棕色塵埃2》出大事！官方坦承「怕全部關服」　豪爽賠償玩家不買單

Switch 2控制器推新配色掀熱議！「瑪利歐」運動遊戲同天發售

《火影忍者》迎新年！信義A11快閃店「柯南、時光代理人」集結

《碧血狂殺2》驚見七年蛛網之謎　「吉他」之形網猜迎《GTA6》

hololive雪花菈米遇靈異現象　詭異女驚聲「吵死了」全網嚇傻

《ARC Raiders》玩家「求救」太真實　鄰居急破門網讚有夠正義

《莉可麗絲展》台北人潮爆滿直擊！粉絲清晨排隊搶限定周邊

中國女實況主見男網友遭下藥...醒來人沒事　遊戲神裝全不見

《藥師少女的獨語》貓貓來台灣！動漫節將現場重現配音橋段

史上最貴寶可夢卡牌再出售　PSA10「皮卡丘插畫師」賣破5300萬

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《進擊的巨人》作者燃燒殆盡

史上最貴寶可夢卡牌再出售！

女實況主見男網友遭下藥、遊戲裝全被偷

索尼新專利「幽靈助手」曝出

《虹彩六號圍攻行動X》再遇攻擊

7年老遊戲祭一折特價賣爆

玩家製豪華「寶可夢末日包」

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

《我的英雄學院》逼哭好萊塢影星

動畫瘋大哥10週年！

最新新聞

《棕色塵埃2》出大事！官方坦承

Switch 2控制器推新配色掀熱議

信義A11動漫快閃店人氣IP集結

《碧血狂殺2》驚見七年蛛網之謎

hololive雪花菈米遇靈異現象

《ARC Raiders》玩家求救太真實

《莉可麗絲展》台北人潮爆滿直擊

女實況主見男網友遭下藥、遊戲裝全被偷

《藥師少女的獨語》貓貓來台灣

史上最貴寶可夢卡牌再出售！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366