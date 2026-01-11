中國女實況主見男網友遭下藥...醒來人沒事　遊戲神裝全不見

記者楊智仁／綜合報導

中國騰訊旗下射擊遊戲《三角洲行動》近日爆出一起離奇事件，一名暱稱「小小辣條」女遊戲實況主，因答應與男性網友線下見面，疑似遭對方下藥迷暈，雖然身體未受到侵害，但辛苦累積的遊戲裝備與虛擬貨幣卻在一夜之間被盜光，荒謬經歷曝光後引發網友熱議。

▼女實況主見男網友遭下藥、遊戲裝全被偷 。（圖／翻攝自抖音）

據了解，小小辣條是在遊戲中結識一名自稱來自重慶、暱稱「威龍」的男性玩家，對方不僅聲線好聽、操作實力出眾，雙方也迅速成為固定雙排隊友，幾乎天天一起打遊戲、聊天，互動逐漸熱絡。隨著關係升溫，「威龍」主動提出線下見面，小小辣條也未多想，特地打扮後從四川廣安搭車前往重慶赴約。

兩人初次見面過程看似順利，一起用餐、喝飲料，還前往網咖繼續打遊。不料當晚約晚間9點左右，小小辣條突然感到異常疲憊，精神狀況急轉直下只好提前返回飯店休息。她事後回憶自己一躺下便立刻失去意識，震驚的是，隔天醒來雖然醒來後衣著完整、身體沒有任何異狀，但當她登入《三角洲行動》帳號時，卻發現遊戲倉庫早已被「洗劫一空」，包含頂級裝備、約1500萬哈夫幣以及多項稀有物資，全數遭到出售或轉移，損失金額換算遊戲價值相當驚人。

小小辣條隨即查詢登入紀錄與IP位置，發現相關紀錄全都指向「威龍」，氣憤之下傳訊質問對方，沒想到對方不但沒有道歉，反而冷回一句「不是看中你有那幾套裝備，叫你來重慶幹嘛？」隨後更直接封鎖失聯。