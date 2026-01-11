史上最貴寶可夢卡牌再出售　PSA10「皮卡丘插畫師」賣破5300萬

記者黃冠瑋／綜合報導

關於一件物品如果經過評鑑或許可以，讓它的價值再度翻倍，像是《寶可夢》集換式實體卡牌經過鑑定，一張就可以賣到幾百萬都有可能。而近期曾創下金氏世界紀錄史上最貴PSA10「皮卡丘插畫家」，又被拿到拍賣網販售，目前拍賣金額已突破5,300萬元，消息再度震驚所有喜愛《寶可夢》卡牌玩家。

▼史上最貴PSA10「皮卡丘插畫家」再度拍賣。（圖／翻攝自Goldin Auctions）

一般人對於這張卡牌「皮卡丘插畫家」為何能賣到如此之貴，或許難以理解，但熟悉《寶可夢》卡牌玩家就會知道，這張卡牌最初於 1998 年日本《CoroCoro》漫畫舉辦的比賽中頒發，在當時三位獲獎者中，每位贏家除了可以獲得20張印有自己插圖的卡片外，還會額外獲贈一張「皮卡丘插畫家」卡片，隨後官方則以極少張數販賣給市場，目前全球僅有20到39張流通，其卡牌最大特色在於將卡片上的「TRAINER」字樣替換為「ILLUSTRATOR」，插圖則是皮卡丘揮舞巨大畫筆，因此也成為日後全球收藏家爭相追逐的稀世珍品。

早在先前YouTuber 羅根・保羅（Logan Paul）就以 527.5 萬美元購入此張PSA10等級版本，由於保羅持有的版本是全球唯一一張，因此當時也創下了史上最昂貴卡牌金氏世界紀錄。如今就有人發現保羅又再度把這張卡牌拿到拍賣網Goldin Auctions販售，起初售價為130萬美元（約新台幣4,030萬元）。

截至目前撰稿為止，該卡牌售價已突破至170萬美元（約新台幣5,356萬），並且保羅還聲稱最終拍賣得主還會獲得，他所附贈的一條價值7.5萬美元（約新台幣232萬元）的定製項鍊，且他將親自把卡片交給最終得標者。雖說目前拍賣售價還未達到他當初競拍價格，但無論如何誰獲得這張卡牌，都會成為眾多《寶可夢》卡牌收藏家追捧的對象。