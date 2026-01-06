ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

動畫瘋大哥10週年！《鬼滅》搶最多觀看、「沙沙給油」刷滿成奇觀

記者蘇晟彥／綜合報導

動畫串流平台「巴哈姆特動畫瘋」正式迎來上線 10 週年，用戶累積觀看時長超過 6.1 億小時，播放作品總數超過 2,500 部，總播放次數近 25 億次。其中觀看次數最多的動畫由《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》拿下、彈幕最多的則在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇 後篇》累積數量達 58,550 則，刷滿「沙沙給油」的畫面成為站上奇觀。為慶祝重要里程碑，將同步推出限時優惠、抽獎活動，期待所有動畫迷共襄盛舉。

▼巴哈姆特動畫瘋迎向10週年。（圖／巴哈姆特提供）

▲▼ 動畫瘋 。（圖／巴哈姆特提供）

▲▼ 動畫瘋 。（圖／巴哈姆特提供）

從市場觀察出發　催生動畫瘋誕生
巴哈姆特動畫瘋的誕生，源於對動畫市場的觀察與使用者需求的洞察。2014 年底，巴哈姆特執行長 sega 於參訪矽谷期間，臨時發起「動畫付費意願」的調查，引發網友熱烈回響，也讓團隊意識到台灣市場需要一個能夠讓動畫愛好者安心收看的正版內容平台。經過研究與籌備，「巴哈姆特動畫瘋」於 2016 年正式上線，成為台灣重要的動畫串流服務之一。

十週年里程碑　正版動畫平台深耕十年
自 2016 年上線以來，動畫瘋提供與日本同步的新番動畫，並收錄上萬集經典作品，成為台灣動畫迷的重要平台。平台秉持正版授權理念，讓用戶安心觀賞，並持續優化服務，推出手機與電視 APP，以及自 2024 年起開放港澳地區使用。

十年間，平台累積播放次數近 25 億次（2,488,792,980 次），累積觀看時長約 6.1 億小時（606,525,663 小時），換算約 69,242 年——相當於從冰河時期一直到現今。

觀影時段與熱門作品　呈現用戶使用樣貌
根據平台觀察，用戶最活躍的觀影時段集中於晚間 21:00 至 23:00，尤其在週末更為明顯；其次則為中午 12:00 及晚間 18:00 至 20:00 的用餐時段，顯示動畫瘋已成為不少觀眾日常生活的一部分。

在整體觀看排名中，電視動畫《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》以單集平均 1,263,060 次、總觀看次數 32,839,583 次位居榜首，同時奪下動作、冒險、奇幻及雙語等多項分類第一名。第二名為《進擊的巨人 The Final Season 完結篇 後篇》，第三名則為《刀劍神域 劇場版 序列爭戰》。

▼沙沙給油彈幕成為《動畫瘋》上一大奇觀。

▲▼ 動畫瘋 。（圖／巴哈姆特提供）

彈幕文化成特色　累積十年共創回憶
動畫瘋另一大特色為由觀眾共同構築的「彈幕文化」，就像線上動畫版的即時留言牆，觀眾可以邊看邊發表想法或感受。統計顯示，《進擊的巨人 The Final Season 完結篇 後篇》累積彈幕數量達 58,550 則，平均每秒約有 11.5 則彈幕通過畫面，展現高度互動性。過去十年間，也誕生了許多廣為流傳的經典彈幕場景，成為觀眾間的共同回憶。

十週年紀念活動同步推出　動畫迷快行動
・彈幕幸運星
活動期間：2026/1/6～2026/1/30
用戶於活動頁發送「10 週年祝賀」或「推薦動畫」彈幕，即可參加抽獎，獎品包含動漫精品及 1,000 份動畫瘋會員序號。
・會員特惠方案限時販售
活動期間：2026/1/6～2026/1/13
210 天方案：特價 594 元（原價 693 元）
390 天方案：特價 1,089 元（原價 1,287 元）

活動詳情請見動畫瘋十週年紀念活動官網：https://prj.gamer.com.tw/2026/anigamer10y/

此外，巴哈姆特表示，動畫瘋服務推出至今已與 26 家代理商與內容夥伴攜手合作，共同打造穩定且友善的正版動畫觀賞環境。未來也將持續精進平台服務與使用體驗，期望在下一個十年，持續陪伴觀眾創造更多美好的動畫回憶。

▲▼ 動畫瘋 。（圖／巴哈姆特提供）

關鍵字：巴哈姆特動畫瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

推薦閱讀

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

動畫瘋大哥10週年！《鬼滅》搶最多觀看、「沙沙給油」刷滿成奇觀

《無職轉生》作者首來台！角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴　網友氣炸提告：是不是本人不在乎

日「國民聲優」親吐貧困歲月：買不起麵包...靠一部動畫逆轉人生

日插畫家作品被盜用...一看是「美國安全部」　無奈問怎麼辦

航海王、我英霸榜！IMDb最強動畫滿分神回連發　還有這部突圍

2026最奢華復古掌機！要價驚人「鑽石切割肩鍵」+觸控板像藝術品

AI電子寵物正式亮相　51等將成不死之身、不用照顧也能自己旅行

YouTuber募千萬做遊戲卻停擺...團隊鬧翻崩盤、玩家傻眼喊退款

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

YouTuber募千萬做遊戲卻停擺

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

Steam硬體調查！Win 7玩家徹底消失

《寶可夢》十代爆料再度流出

NC扛神主牌推出天堂經典服

日插畫家作品被美國安全部盜用

25年IMDb最高分動畫：航海王、我英

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

動畫瘋大哥10週年！

最新新聞

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃

動畫瘋大哥10週年！

角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

日「國民聲優」親吐貧困歲月

日插畫家作品被美國安全部盜用

25年IMDb最高分動畫：航海王、我英

2026最奢華復古掌機規格一次看

AI電子寵物正式亮相

YouTuber募千萬做遊戲卻停擺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366