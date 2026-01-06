動畫瘋大哥10週年！《鬼滅》搶最多觀看、「沙沙給油」刷滿成奇觀

記者蘇晟彥／綜合報導

動畫串流平台「巴哈姆特動畫瘋」正式迎來上線 10 週年，用戶累積觀看時長超過 6.1 億小時，播放作品總數超過 2,500 部，總播放次數近 25 億次。其中觀看次數最多的動畫由《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》拿下、彈幕最多的則在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇 後篇》累積數量達 58,550 則，刷滿「沙沙給油」的畫面成為站上奇觀。為慶祝重要里程碑，將同步推出限時優惠、抽獎活動，期待所有動畫迷共襄盛舉。

▼巴哈姆特動畫瘋迎向10週年。（圖／巴哈姆特提供）

從市場觀察出發 催生動畫瘋誕生

巴哈姆特動畫瘋的誕生，源於對動畫市場的觀察與使用者需求的洞察。2014 年底，巴哈姆特執行長 sega 於參訪矽谷期間，臨時發起「動畫付費意願」的調查，引發網友熱烈回響，也讓團隊意識到台灣市場需要一個能夠讓動畫愛好者安心收看的正版內容平台。經過研究與籌備，「巴哈姆特動畫瘋」於 2016 年正式上線，成為台灣重要的動畫串流服務之一。

十週年里程碑 正版動畫平台深耕十年

自 2016 年上線以來，動畫瘋提供與日本同步的新番動畫，並收錄上萬集經典作品，成為台灣動畫迷的重要平台。平台秉持正版授權理念，讓用戶安心觀賞，並持續優化服務，推出手機與電視 APP，以及自 2024 年起開放港澳地區使用。

十年間，平台累積播放次數近 25 億次（2,488,792,980 次），累積觀看時長約 6.1 億小時（606,525,663 小時），換算約 69,242 年——相當於從冰河時期一直到現今。

觀影時段與熱門作品 呈現用戶使用樣貌

根據平台觀察，用戶最活躍的觀影時段集中於晚間 21:00 至 23:00，尤其在週末更為明顯；其次則為中午 12:00 及晚間 18:00 至 20:00 的用餐時段，顯示動畫瘋已成為不少觀眾日常生活的一部分。

在整體觀看排名中，電視動畫《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》以單集平均 1,263,060 次、總觀看次數 32,839,583 次位居榜首，同時奪下動作、冒險、奇幻及雙語等多項分類第一名。第二名為《進擊的巨人 The Final Season 完結篇 後篇》，第三名則為《刀劍神域 劇場版 序列爭戰》。

▼沙沙給油彈幕成為《動畫瘋》上一大奇觀。



彈幕文化成特色 累積十年共創回憶

動畫瘋另一大特色為由觀眾共同構築的「彈幕文化」，就像線上動畫版的即時留言牆，觀眾可以邊看邊發表想法或感受。統計顯示，《進擊的巨人 The Final Season 完結篇 後篇》累積彈幕數量達 58,550 則，平均每秒約有 11.5 則彈幕通過畫面，展現高度互動性。過去十年間，也誕生了許多廣為流傳的經典彈幕場景，成為觀眾間的共同回憶。

十週年紀念活動同步推出 動畫迷快行動

・彈幕幸運星

活動期間：2026/1/6～2026/1/30

用戶於活動頁發送「10 週年祝賀」或「推薦動畫」彈幕，即可參加抽獎，獎品包含動漫精品及 1,000 份動畫瘋會員序號。

・會員特惠方案限時販售

活動期間：2026/1/6～2026/1/13

210 天方案：特價 594 元（原價 693 元）

390 天方案：特價 1,089 元（原價 1,287 元）

活動詳情請見動畫瘋十週年紀念活動官網：https://prj.gamer.com.tw/2026/anigamer10y/

此外，巴哈姆特表示，動畫瘋服務推出至今已與 26 家代理商與內容夥伴攜手合作，共同打造穩定且友善的正版動畫觀賞環境。未來也將持續精進平台服務與使用體驗，期望在下一個十年，持續陪伴觀眾創造更多美好的動畫回憶。