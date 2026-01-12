ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

1500萬部的女人！《出租女友》被嫌太拖依舊熱賣　作者親繪賀圖

記者楊智仁／綜合報導

由宮島禮吏所繪漫畫《出租女友》自 2017 年開始連載，最初憑著精美畫風、可愛角色設計擁有許多粉絲，然而後面故事幾乎毫無進展，讓許多網友調侃作品很「水」。不過《出租女友》所繳出的商業成績相當成功，目前漫畫已經賣破 1500 萬冊，動畫第五季也確定製作。

▼《出租女友》賣破 1500 萬冊。（圖／翻攝自@Miyajimareiji推特）▲▼出租女友。（圖／翻攝自推特）

《出租女友》邁入第 8 年為連載最久的戀愛喜劇作品，日本單行本於 11 月推出單行本第 43 卷 ( 比七龍珠還多 )、連載回數也來到了 407 話，然而漫畫劇情進展極致緩慢，不論是去年第 380 話女主角水原的急轉彎道歉劇情、還是近期關於男主與瑠夏的互動，都引發讀者討論，而針對「太拖」的反應，宮島禮吏則回應「角色的行為從來都不是按照作者想要的方式進行。」

《出租女友》最大賣點來自其美麗畫風，每位女角都相當精緻，儘管劇情遭到質疑，不過動漫畫兩方都繳出好成績，第四季放送完畢後，官方隨機宣布動畫第五季將會在 2026 年播出。近期單行本累計發行量正式突破 1,500 萬冊，宮島禮吏在推特上親自報喜，並同步公開水原千鶴身穿禮服旁邊標註「1,500 萬冊的女人」插畫，向一路支持作品的讀者表達感謝。

關鍵字：出租女友

