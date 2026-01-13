ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

卡車司機兼漫畫家賣爆「當天再版」　作者談斜槓原因：風險太高

記者楊智仁／綜合報導

在斜槓成為常態的時代，不少人選擇在本業之外追逐夢想。日本漫畫平台《Magazine Pocket》連載作品《黄昏町囚徒》，其原作者「ショーキ名古屋」就是最具代表性的案例。他一邊擔任連載漫畫原作，同時也是長途卡車司機，還身兼兩個孩子的父親。

▼《黄昏町囚徒》作者協槓人生。（圖／翻攝自@shoki758）▲▼黄昏町囚徒。（圖／翻攝自@shoki758）

根據外媒報導ショーキ從小就對漫畫充滿熱情，小學高年級時開始臨摹《火影忍者》、《抓狂一族》等作品，國中二年級時更下定決心踏上漫畫之路，不過，現實壓力讓他一度放棄成為漫畫家的夢想，轉而接手家業成為卡車司機。直到後來，他在講談社經營的線上投稿平台「DAYS NEO」上傳作品分鏡，才重新獲得編輯青睞進而正式出道。

值得一提的是《黄昏町囚徒》雖是ショーキ的出道作，但他選擇專注於原作，作畫則交由藤モロホシ負責。他坦言，自己畫功不足是一大原因，同時也考量到家庭責任，無法承擔辭去穩定工作的高風險，「我真的很喜歡開卡車，獨自駕駛的時間讓我很自在。」他表示，並非因為討厭現在的工作才畫漫畫，而是單純無法放棄創作。

作品核心設定也與他的現實生活密不可分，ショーキ透露，靈感多半來自駕駛途中反覆進行「運貨、交貨、依重量換取報酬」的過程。《黄昏町囚徒》描繪一個沒有死刑制度的世界，取而代之的是囚犯只要運送遺體，就能依重量獲得金錢的殘酷系統，他形容這種「只剩重量、毫無情感價值」的設定，正是對現實社會冷酷機制的投射，該作單行本第 2 集於 1 月 8 日發售，並在上市當天立刻宣布再版，新人作品在僅推出第 2 集就達成此成就，在漫畫界可說是相當罕見。

關鍵字：黄昏町囚徒

