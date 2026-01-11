ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《棕色塵埃2》出大事！官方坦承「怕全部關服」　豪爽賠償玩家不買單

記者蘇晟彥／綜合報導

宇宙神遊的《棕色塵埃2》近期直播中透露，將更改角色造型圖示引起軒然大波，讓不少玩家罕見說出「要退坑」，而官方在10日緊急坦承「更改原因」，強調部分造型因為不符合法規恐造成影響，也深怕因為單一地區進而影響到全部都得下架，祭出超誠意的賠償，再度引起社群議論。

▼包含泰瑞絲保健社等8款造型有擦邊疑慮，官方直播中指出會修改內容。（圖／記者蘇晟彥翻攝）

▲▼

《棕色塵埃2》造型擦邊官方急修改　玩家怒吼：要退坑

官方在先前直播中指出，將有8款造型進行修正，但在直播中並未言明修正理由，再加上純白的祝福芮彼泰雅、保健社泰瑞絲兩個造型是不少人入坑原因，不少玩家認為，既然都要走瑟瑟遊戲，「怕被和諧」就開始更改，只要開了先例未來絕對會有無數次，因此在直播結束後炎上，引起《棕色塵埃2》玩家社群議論。

對此，官方緊急出來致歉，並公布之所以會修改造型的所有原因：

．保健社泰瑞絲： 因穿著制服而可能被解讀為暗示未成年，包含觸碰特定部位的演出，以及可能讓人聯想到施虐情境的表現。
．純白的祝福芮彼泰雅： 新娘概念被指出可能引發對兒童早婚的聯想，其姿勢與演出方式亦具有暗示性。
．魯（白色貓咪,自然的腳爪,小紅帽)：存在不符合角色年齡形象的服裝設計（如絲襪等），裸露面積較大，並包含強調特定部位的演出。
．賽爾(新進員工, 惡魔之女, B級偶像)：包含施虐情境的設定，恐懼表情的呈現，以及特定服裝與暴露姿勢的表現。
．Slap Slap Pop 迷你遊戲：包含施虐情境相關的描寫。

官方強調，在評估「某一國家停止服務，可能擴散影響至其他國家與平台」的風險後，我們最終選擇了接受修改的方向。然而，這項選擇是在缺乏充分說明與共感的情況下做出的，這正是本次事件中最大的問題。

官方超豪爽補償　玩家恐不買單

對此，官方也緊急寄出補償，包含

全部玩家
．16,000 免費鑽石- 領取時間: 至1/22 重置前 （ AM 08:00）
擁有服裝玩家（二擇一）
．若持有 8 套，每持有 1 套服裝提供 2,000 免費鑽石，共計 16,000 免費鑽石
※ 補償發放對象以 1 月 9 日前曾持有該服裝的紀錄 為準，將於完成對象確認後，盡快依序發放。
．若希望退款：每 1 次服裝強化返還 13,400 免費鑽石。若 8 套服裝皆為 +5 強化，並申請全數退款，則可返還總計 643,200 免費鑽石。

但儘管官方釋出超誠意的補償，也有部分玩家不買單，一樣認為「有第一次就有第二次」，希望官方可以認真思考在多平台上的營運策略，不要最後瑟瑟遊戲變成一場空；也有玩家認為無法推出「黎維塔尊爵不凡」造型感到失望，希望官方可以審慎思考。

