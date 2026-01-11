《碧血狂殺2》驚見七年蛛網之謎　「吉他」之形網猜迎《GTA6》

記者黃冠瑋／綜合報導

《碧血狂殺2》自2018年發售以來，就被玩家譽為最具有神秘色彩的開放世界遊戲之一，期間無數彩蛋被玩家層層破解。不過近期遊戲又再度爆出驚喜彩蛋，有玩家發現許多地方出現「蛛網之謎」，連環破解後竟發現在地圖上能連出類似吉他形狀，至於最終答案仍未可知，但許多網友猜可能是為了迎接《GTA6》到來。

▼《碧血狂殺2》驚見七年蛛網之謎。（圖／翻攝自YouTube／Strange Man）

如果熟悉Rockstar Games所出產遊戲的玩家就會知道，官方很喜歡把各種彩蛋細節潛藏在遊戲，讓玩家絞盡腦汁尋找，像是《俠盜獵車手5》就有「奇利耶德山之謎」，透過兩個地點所發現的詭異蜘蛛網，連線找出伽利略天文台，解出奇利耶德山所隱藏謎題。如今關於《碧血狂殺2》也出現多個類似的「蛛網之謎」。

一個關於專門挖掘遊戲祕密的YouTube頻道「Strange Man」，近期分享了蜘蛛網導覽影片，揭露有三名海外玩家，分別為goldenplaysterraria、pariah87以及FL4VA-01，先後找到不同的蜘蛛網地點。根據發現這些蜘蛛網都有類似的羽毛裝飾物沾黏在上面，玩家可以對著蛛網射擊，使其羽毛落下，事情曝光後就引發大量玩家加入這起破解蛛網之謎行列，不少蜘蛛網都是在深夜凌晨1～6 點當中的一個小時內出現，巧妙的是正當玩家在找到第9個蛛網後，驚訝發現所有地點可以連成疑似吉他形狀，並且玩家再搜查華萊士堡（Fort Wallace），也出現一把吉他。

雖說目前線索只暫時停留在吉他便難以追查下去，但海外社群仍然鍥而不捨地找尋真正答案，但眼見時間點出現，恰好是Rockstar Games在積極準備《GTA6》，因此不少網友認為這是在為後續11月推出《GTA6》鋪路，畢竟這類行銷手法，早已是許多開發生炒作熱度的方法之一。