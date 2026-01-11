《火影忍者》迎新年！信義A11快閃店「柯南、時光代理人」集結

記者楊智仁／綜合報導

2026新年動漫趴「曼迪動漫狂歡祭」即將在1月17日至3月8日，於新光三越信義新天地A11熱情開跑，由《時光代理人》及《火影忍者》領軍，還有《名偵探柯南》、《Silent Witch沉默魔女的秘密》、《紫羅蘭永恆花園》等熱門動漫大作，近千款超夯動漫周邊同步集結，不只有好拍的打卡牆，現場滿額再加贈《時光代理人》A6冷燙工藝紀念卡。

風靡亞洲的人氣動畫《時光代理人》以美型人物設定及懸疑劇情著稱，主角三人組和人氣角色設計的各項周邊商品登場，包含長門簾、T恤、大滑鼠墊、壓克力場景組、冷燙色紙等實用又好看，更有超過100項原廠周邊來台。讓人熱血沸騰的經典王道大作《火影忍者疾風傳》也將帶來各式日版公仔模型及絨毛玩偶，各項熱門商品同步追加到貨，總計超過200項豐富周邊讓「火影」粉絲不用到處跑。

「曼迪動漫狂歡祭」同場集結熱門動漫周邊，包含《名偵探柯南》、《Silent Witch沉默魔女的秘密》、《紫羅蘭永恆花園》、《弦音-連結的一射》、《亂馬1/2》、《死亡筆記本》、《和山田談場Lv999的戀愛》、《歲月流逝飯菜依舊美味》…，全店滿額再送《時光代理人》A6冷燙工藝紀念卡，讓動漫迷新的一年大買大快樂。

【曼迪動漫狂歡祭】

時間：2026.01.17(SAT)～03.08(SUN)

地點：新光三越信義新天地A11 6F信義劇場