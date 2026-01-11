ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Bethesda「神祕MMO」慘遭微軟取消　負責人悲憾：畢生夢想破滅

記者黃冠瑋／綜合報導

Bethesda過去曾開發出不少膾炙人口的遊戲作品，像是《上古卷軸4 遺忘之都》就榮獲許多大獎，因此玩家開始期待官方後續新作。然而近期卻有消息傳出微軟已取消Bethesda旗下ZeniMax工作室新款MMO開發，沒多久工作室負責人Matt Firor便也證實此事，並迫使他決定辭職，讓許多人感到相當震驚。

▼微軟取消Bethesda神祕MMO，迫使製作人離職。（圖／翻攝自jeuxonline）

▲▼微軟取消Bethesda神祕MMO，迫使製作人離職。（圖／翻攝自jeuxonline）

隨著2025年過去，Matt Firor就在近期於個人社群發文表示，目前已離開效力長達20年ZeniMax Online Studios，其主要原因就是跟微軟直接取消新款MMO開發有關，這款代號為「Project Blackbird」的作品是他整個職業生涯中一直夢寐以求想要創造的遊戲，但如今宣告取消，也意味著他也將該是離開思考下一步。對此他也感到不捨，「我的心與思緒永遠與受影響的團隊成員同在，其中許多人與我共事超過 20 年，他們是業界最敬業、最有才華的一群開發者」。

雖說Matt Firor並未進一步說明「Project Blackbird」的細節，但有消息指出，該專案是自2018年起便同時朝著不同方向開發，其風格可能介於《Cyberpunk2077》與《神諭》之間。關於遊戲計畫取消與工作室裁員，也讓部分受影響的員工已自行成立新工作室，其中包括由員工擁有的Sackbird Studios。至於Matt Firor未來他則表示，目前不會加入其他員工獨自成立的工作室，僅會在開發上給出相關經驗，並對小型團隊進行投資。雖然或許有些人會好奇他是否會創立新工作室，但他則表示目前「尚未認真考慮過」這件事。

另外，關於此次微軟直接取消MMO開發專案，很可能只是微軟裁員擴大的持續，畢竟早在先前《盜賊之海》團隊Rare所開發新作《永恆荒野》以及The Initiative所開發專案也相繼取消，就連工作室也慘遭關閉，至於微軟旗下正在開發專案是否還會慘遭取消，還有後續觀察。

