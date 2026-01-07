ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日12歲神童不上國中直接拚電競夢　網掀論戰父母力挺：他有潛力

記者楊智仁／綜合報導

現年 13 歲、YouTube 訂閱人數 23 萬的《要塞英雄》（Fortnite）實況主 たろう，去年宣布自己在小學畢業後將不就讀國中，這項消息迅速在日本引發熱議，儘管網路出現正反不一的各種聲音，たろう 與父母堅持朝自己的方向前進，先前他拿下了 Kim Kardashian Icon 亞洲區第一名，也讓這位天才少年的故事再度被大家討論。

▼日13歲人氣實況主たろう 。（圖／翻攝自@fn_taro推特）▲▼日13歲人氣實況主たろう 。（圖／翻攝自@fn_taro推特）

たろう 自 3 歲開始接觸電玩，長期鑽研《要塞英雄（Fortnite）》，去年 2 月透過社群發文表示，自己已與家人及學校歷經長達一年的討論，最終決定不就讀中學，改以「全職電競選手」為人生目標。たろう 表示，自己希望打造能兼顧電競訓練、睡眠、運動與學習的生活模式，夢想是站上《Fortnite 世界盃》的舞台。

たろう 父母在接受日媒訪問時透露，孩子從 3 歲開始玩遊戲，小學二年級時便已具備擊敗職業選手的實力，2020 年在職業電競選手指導下，たろう正式開設實況頻道，訂閱數迅速成長，成為日本電競圈備受矚目的新星。父親對兒子的決定全力支持，並指出，電競選手往往需要 10 至 14 小時的高強度練習，亞洲頂尖選手更是長年維持每日 10 至 12 小時的訓練節奏，若孩子每天仍需上學，下課後早已精疲力盡，根本無法確保專注且有效的訓練時間。

父親也提到，たろう 專注力遠超同齡孩子，甚至曾連續遊玩 28 小時幾乎不休息，因過度投入而忘記上廁所，足見其對遊戲的高度集中力，家人因此深信孩子具備挑戰世界頂尖選手的潛力。不過，這項決定也引發熱議，部分網友認為中學是人生最重要、最快樂的成長階段，放棄校園生活全力投入電競相當可惜；但也有人力挺表示，能在年輕時全心追逐熱愛，本身就是一種勇氣。

關鍵字：電競

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【可以送去上學了】萌貓超強臂力+高智商半小時破解防開罩！

推薦閱讀

日12歲神童不上國中直接拚電競夢　網掀論戰父母力挺：他有潛力

玩家製豪華「寶可夢末日包」！全世代主機一次齊　世界毀滅也能抓寶

影評盛讚時空輪迴作！《殺無盡》動畫本周登台　花江夏樹領銜聲演

《特戰英豪》2026第一賽季開戰　3大重點更新、神曲Toxic改編動畫

二手Steam Deck不能修還被封　官方告知「買到贓物」玩家傻眼

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥　作者生前曾參與...結尾畫面網淚崩

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

動畫瘋大哥10週年！《鬼滅》搶最多觀看、「沙沙給油」刷滿成奇觀

《無職轉生》作者首來台！角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴　網友氣炸提告：是不是本人不在乎

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥

玩家二手Steam Deck「買到贓物」

動畫瘋大哥10週年！

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

日插畫家作品被美國安全部盜用

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

玩家製豪華「寶可夢末日包」

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

《寶可夢》十代爆料再度流出

最新新聞

日12歲神童不上國中直接拚電競夢

玩家製豪華「寶可夢末日包」

《殺無盡》動畫本周登台

《特戰英豪》2026第一賽季開戰

玩家二手Steam Deck「買到贓物」

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃

動畫瘋大哥10週年！

角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366