日12歲神童不上國中直接拚電競夢　網掀論戰父母力挺：他有潛力

記者楊智仁／綜合報導

現年 13 歲、YouTube 訂閱人數 23 萬的《要塞英雄》（Fortnite）實況主 たろう，去年宣布自己在小學畢業後將不就讀國中，這項消息迅速在日本引發熱議，儘管網路出現正反不一的各種聲音，たろう 與父母堅持朝自己的方向前進，先前他拿下了 Kim Kardashian Icon 亞洲區第一名，也讓這位天才少年的故事再度被大家討論。

▼日13歲人氣實況主たろう 。（圖／翻攝自@fn_taro推特）

たろう 自 3 歲開始接觸電玩，長期鑽研《要塞英雄（Fortnite）》，去年 2 月透過社群發文表示，自己已與家人及學校歷經長達一年的討論，最終決定不就讀中學，改以「全職電競選手」為人生目標。たろう 表示，自己希望打造能兼顧電競訓練、睡眠、運動與學習的生活模式，夢想是站上《Fortnite 世界盃》的舞台。

たろう 父母在接受日媒訪問時透露，孩子從 3 歲開始玩遊戲，小學二年級時便已具備擊敗職業選手的實力，2020 年在職業電競選手指導下，たろう正式開設實況頻道，訂閱數迅速成長，成為日本電競圈備受矚目的新星。父親對兒子的決定全力支持，並指出，電競選手往往需要 10 至 14 小時的高強度練習，亞洲頂尖選手更是長年維持每日 10 至 12 小時的訓練節奏，若孩子每天仍需上學，下課後早已精疲力盡，根本無法確保專注且有效的訓練時間。

父親也提到，たろう 專注力遠超同齡孩子，甚至曾連續遊玩 28 小時幾乎不休息，因過度投入而忘記上廁所，足見其對遊戲的高度集中力，家人因此深信孩子具備挑戰世界頂尖選手的潛力。不過，這項決定也引發熱議，部分網友認為中學是人生最重要、最快樂的成長階段，放棄校園生活全力投入電競相當可惜；但也有人力挺表示，能在年輕時全心追逐熱愛，本身就是一種勇氣。