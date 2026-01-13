「芙莉蓮、獵人、鬼滅」人氣IP快閃店集結！巨大寶箱怪現身台中

記者楊智仁／綜合報導

2026年新年動漫嘉年華快閃店即將登場，木棉花與宅一番攜手於2026年1月16日至3月15日在PARK2 草悟廣場舉辦綜合動漫快閃店，集結多部人氣動畫作品，邀請粉絲一同迎接新年假期，享受購物與互動的動漫盛會。

動漫嘉年華快閃現場特別規劃四大超人氣動漫合影區，《葬送的芙莉蓮》打造巨大寶箱怪互動場景，粉絲可以實際坐進寶箱怪中拍照留念，體驗互動的樂趣；《獵人 HUNTER×HUNTER》則以小傑、奇犽等經典角色打造合影牆，邀請粉絲一起踏上獵人的冒險旅程。《膽大黨》與《Lycoris Recoil 莉可麗絲》也同步推出等身合影牆，快閃店後方還有多部熱門作品的宣傳牆，提供粉絲欣賞及合照。

木棉花與宅一番精心推出超值福袋，內含多款精選實用周邊與收藏商品，《進擊的巨人》福袋推出調查兵團刺繡托特包及角色人物書籤收藏組，《鬼滅之刃》福袋收錄角色滑鼠墊與血鬼術眼罩。《膽大黨》福袋則帶來超可愛的高速婆婆頸枕組。《葬送的芙莉蓮》福袋推出彩繪玻璃風格折疊透明傘。

活動現場設置多款人氣作品收藏卡機，包括《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《膽大黨》、《戀上換裝娃娃》、《一拳超人》、《86－不存在的戰區－》、《JOJO的奇妙冒險》、《櫻蘭高校男公關部》等IP，讓粉絲盡情蒐集隨機造型收藏卡。

「動漫嘉年華」快閃店

日期：2026/1/16(五)～2026/3/15 (日)

時間：平日13:00-21:00、周末12:00-21:00(除夕公休)

地點：台中PARK2 草悟廣場（台中市西區英才路534號1樓）