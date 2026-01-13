ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI　任天堂堅聲：從未使用

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂近期宣布了關於《超級瑪利歐》系列將於2月推出新玩具《My Mario》，其中公開了一系列關於模特與產品互動宣傳照。然而沒多久便遭到大量網友抵制，原因竟是一張模特拇指彎曲程度快要接近90度，極其不自然，因此多數網友認為是使用AI，讓任天堂不得不出否認此事，甚至連參與活動模特也出面澄清。

 ▼《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI。（圖／翻攝自X／@NintendoStoreUS）

 ▲▼《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI。（圖／翻攝自X／@NintendoStoreUS）

根據外媒報導，隨著AI成形，許多行業都面臨此項挑戰，就連遊戲圈產業也無一倖免，但目前對於大多數玩家而言，仍是處於相當反感狀態，像是先前《柏德之門3》開發商拉瑞安工作室就遭到玩家質疑。沒想到此次任天堂也成為了這次AI獵巫行動目標，在此次任天堂所公開四張玩具宣傳照，看似稀以為常，但多數網友去指認其中一張圖片中模特手拿瑪利歐玩偶時，拇指呈現非常不自然，因而遭到抵制。

不過卻也有些網友認為照片是真實拍攝，只是角度問題，再加上每個人拇指手拿東西呈現都有稍微不同，再加上如果該張照片如果是AI生成，代表其他張照片也是同樣使用，但只有那張是許多人認為是有爭議，其他照片皆正常，因此看似不太可能使用AI生成。

眼見事態越演越烈，北美任天堂也緊急出面向外媒聲明，《My Mario》系列宣傳照並未使用AI生成，就連有參與此次拍攝的模特Brittoni O'myah Sinclair也在任天堂社群回應，此次宣傳活動根本沒有使用AI生成。

關鍵字：任天堂超級瑪利歐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【陸龜永動機】阿伯用菜菜遛龜！龜龜邊吃邊前進

推薦閱讀

《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI　任天堂堅聲：從未使用

卡車司機兼漫畫家賣爆「當天再版」　作者談斜槓原因：風險太高

有馬紀念風波？hololive「櫻巫女」突宣休假一週　1舉動嚇壞眾粉

1500萬部的女人！《出租女友》被嫌太拖依舊熱賣　作者親繪賀圖

Steam Machine要價3萬台幣？海外零售商疑洩兩款規格售價

Switch 2聖誕銷量不如初代？西方年末銷售下滑　任天堂高層點關鍵

「艾莉同學、全知讀者視角」！角川動漫節百款動漫節周邊公開

日異世界小說奪大獎遭撤資格　AI寫作踩紅線...漫畫企劃全喊卡

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS射擊訓練　超神準擊敗2萬玩家爆紅

Bethesda「神祕MMO」慘遭微軟取消　負責人悲憾：畢生夢想破滅

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

卡車司機斜槓漫畫家賣爆

《My Mario》玩具歪手指遭指認AI

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

《進擊的巨人》作者燃燒殆盡

日異世界小說奪大獎遭撤資格

Switch 2聖誕銷量不如初代？

史上最貴寶可夢卡牌再出售！

玩家製豪華「寶可夢末日包」

Steam Machine要價3萬台幣？

《棕色塵埃2》出大事！官方坦承

最新新聞

《My Mario》玩具歪手指遭指認AI

卡車司機斜槓漫畫家賣爆

hololive櫻巫女突宣休假一週

《出租女友》被嫌太拖依舊熱賣

Steam Machine要價3萬台幣？

Switch 2聖誕銷量不如初代？

角川動漫節百款動漫節周邊公開

日異世界小說奪大獎遭撤資格

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS訓練　

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366