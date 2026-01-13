《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI　任天堂堅聲：從未使用

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂近期宣布了關於《超級瑪利歐》系列將於2月推出新玩具《My Mario》，其中公開了一系列關於模特與產品互動宣傳照。然而沒多久便遭到大量網友抵制，原因竟是一張模特拇指彎曲程度快要接近90度，極其不自然，因此多數網友認為是使用AI，讓任天堂不得不出否認此事，甚至連參與活動模特也出面澄清。

▼《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI。（圖／翻攝自X／@NintendoStoreUS）

根據外媒報導，隨著AI成形，許多行業都面臨此項挑戰，就連遊戲圈產業也無一倖免，但目前對於大多數玩家而言，仍是處於相當反感狀態，像是先前《柏德之門3》開發商拉瑞安工作室就遭到玩家質疑。沒想到此次任天堂也成為了這次AI獵巫行動目標，在此次任天堂所公開四張玩具宣傳照，看似稀以為常，但多數網友去指認其中一張圖片中模特手拿瑪利歐玩偶時，拇指呈現非常不自然，因而遭到抵制。

不過卻也有些網友認為照片是真實拍攝，只是角度問題，再加上每個人拇指手拿東西呈現都有稍微不同，再加上如果該張照片如果是AI生成，代表其他張照片也是同樣使用，但只有那張是許多人認為是有爭議，其他照片皆正常，因此看似不太可能使用AI生成。

眼見事態越演越烈，北美任天堂也緊急出面向外媒聲明，《My Mario》系列宣傳照並未使用AI生成，就連有參與此次拍攝的模特Brittoni O'myah Sinclair也在任天堂社群回應，此次宣傳活動根本沒有使用AI生成。

Introducing My Mario, a collection of products, games, and experiences inspired by Mario and his Mushroom Kingdom friends, designed for young children and their parents. Select My Mario products will be available at Nintendo NEW YORK and Nintendo SAN FRANCISCO on Feb 19. pic.twitter.com/Dazl6sHLM9 — Nintendo NY | SAN FRANCISCO (@NintendoStoreUS) January 8, 2026