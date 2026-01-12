ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

有馬紀念風波？hololive「櫻巫女」突宣休假一週　1舉動嚇壞眾粉

記者黃冠瑋／綜合報導

Hololive旗下VTuber零期生「櫻巫女」近期才因為直播有馬紀念，不當提到關於其他頻道付費內容遭到炎上。雖說有即時道歉，但近日櫻巫女卻突然公告將暫停直播休息一週，甚至po出白底微笑圖，讓不少粉絲直接嚇到，並紛紛為她加油打氣，「好好休息，不用勉強自己，等你回來」。

▼hololive櫻巫女因有馬紀念影響，暫停直播一週。（圖／翻攝自X／@sakuramiko35）

▲▼hololive櫻巫女因有馬紀念影響，暫停直播一週。（圖／翻攝自X／@sakuramiko35）

事情其實是，近期櫻巫女在直播觀看有馬紀念、中山金杯、京都金杯時，無意間提到了一些疑似付費頻道的圍場解說內容，由於這類資訊本就是給付費會員觀看，因此這樣無緣故就把內容以免費形式講出，對於不少人而言，認為此舉相當不妥，再加上有網友發言不當被刪除，讓此次爭議也就此在網路上迅速傳開。

眼見事態嚴重，櫻巫女第一時間也出面道歉此事，並積極強調不會推崇這樣行為，也沒有主動去刪除任何一則留言，雖然櫻巫女有即時坦承過錯，但仍有不少黑粉逮住機會，趁勢挖出更多先前紀錄一直不斷檢視、造謠。隨後近日櫻巫女便突然宣布即日起休假約一週的時間，雖說沒有明確指出原因，但出於有馬紀念風波所發生時間，因此不少認為很可能就是此事，讓她不得不暫停直播，調整好整體身心狀態，至於她回歸確切時間還會再行通知。

