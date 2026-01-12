ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日異世界小說奪大獎遭撤資格　AI寫作踩紅線...漫畫企劃全喊卡

記者楊智仁／綜合報導

日本知名小說、漫畫投稿平台 AlphaPolis 近日證實，在其舉辦的「第18屆奇幻小說大賞」中，一部已獲得大獎的作品，事後被查出主要內容為生成式 AI 創作，公司因此決定撤銷書籍化與漫畫化企畫，相關計畫全面喊停，引發日本創作圈高度關注。

▼大賞作品被取消。（圖／翻攝自AlphaPolis推特）▲▼大賞作品被取消。（圖／翻攝自推特）

遭到撤案的作品為榮獲【大賞】《不起眼技能「整理」最強！社畜 OL 無意中改革了異世界國家，現在受到了騎士團長和皇帝的溺愛！？》平台上累積超過 4.4 萬個讚擁有不錯人氣。根據作者在投稿網站公開的近況說明，該作原本同時拿下「大賞」與「讀者賞」，書籍化與漫畫化企畫也已進入實際推動階段，然而後續經確認，作品大部分內容是透過生成式 AI 工具完成，最終遭主辦單位判定不符規定決定取消出版。

作者在說明中提到，爭議關鍵在於「事後規約變更」，AlphaPolis 一開始其實並沒有提及太多關於 AI 的限制，然而 2025 年 11 月 18 日的新規，要求旗下投稿比賽禁止以生成式 AI 為主要創作手段的作品參賽，不過允許將 AI 用於構思劇情、校稿、輔助修正等用途，規約同時註明即便已獲獎，若後續確認違規將撤銷得獎資格與出版計畫。

目前正在徵件的「第19屆戀愛小說大賞」也已清楚載明，AI 生成作品不得參與 Web 內容大賞，若在得獎或出版洽談後才發現違規，將同樣取消資格。

儘管該作品已獲得評審與讀者肯定，但業界普遍認為，在正式商業出版階段，涉及著作權歸屬、AI 訓練素材來源等法律風險，平台選擇提前止血屬於風險控管的一環，對此作者公開回應，表示並不將這次事件視為「失去一切」，而是希望未來能創作出「不是按下按鈕就誕生的文字，而是與 AI 對話、掙扎後，只有我和 AI 才能完成的作品。」

值得注意的是 AlphaPolis 並非全面排斥 AI，公司早在 9 月 1 日 就推出「小說 AI 校正功能」，協助檢查錯字與慣用語誤用，顯示平台仍支持將 AI 作為輔助工具。隨著生成式 AI 技術普及，如何在創作自由與公平競爭間取得平衡，已成為日本文創產業必須面對的新課題。

關鍵字：小說

