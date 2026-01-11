ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive雪花菈米遇靈異現象　詭異女驚聲「吵死了」全網嚇傻

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲實況圈出現靈異不可解釋現象，早已不是第一次出現，不過多數人親身經歷後，回想還是會感到後怕。對此，近期hololive VTuber雪花菈米就在新年剛開播時，正與粉絲觀眾聊天，背景音樂中卻突然傳出一聲來自低沉女聲講著「吵死了」（うるさい），讓當場觀眾全都嚇傻，甚至本人回看直播也感到毛骨悚然。

 ▼VTuber雪花菈米出現靈異女聲。（圖／翻攝自YouTube／@YukihanaLamy）

▲▼VTuber雪花菈米出現靈異女聲。（圖／翻攝自YouTube／@YukihanaLamy）

關於此次直播出現詭異女聲，起初雪花菈米其實根本沒有發現，在當下直播也沒有特別去回應此事，是直到觀眾在討論這件事後，她才重新回看當下直播，才驚訝發現還真的有此段聲音，事後恐怖到也讓她發文表示，「昨天直播中那個神秘女子的『吵死了...』好恐怖，我都嚇哭了，這是什麼啊」。

事情曝光後，也成功激起許多網友想要找尋真相的決心，其中就有些網友認為只是菈米說話時換氣的呼吸聲，或者是環境音造成的巧合，但有許多人調整音量後發現，那段話完全就不是雪花菈米說話的音頻，並且「吵死了」三個字非常清楚，因此多數人則是認為雪花菈米當時很可能真的遭遇到靈異現象。雖說目前無法解釋該聲音來源究竟為何，但雪花菈米則有表示，同屬於hololive的大空昴有跑來向她關心，並盛情邀請她隨時可以去自己家住。

