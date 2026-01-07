玩家製豪華「寶可夢末日包」！全世代主機一次齊　世界毀滅也能抓寶

記者楊智仁／綜合報導

「世界末日」長年來都是影視與遊戲作品中最受歡迎的題材之一，從《戰慄深隧》、《最後生還者》到《腐朽之都》，無數作品描繪文明崩壞後的人類生存樣貌，也讓現實中不少人開始投入「末日準備」。不過，近日 Reddit 論壇卻出現一名玩家選擇截然不同的末日生存方式，他自己打造一套名為 PokePak 的「寶可夢末日包」，不是為了活命，而是確保即使世界毀滅，也能繼續完成「全寶可夢圖鑑」的夢想。

▼ PokePak 的「寶可夢末日包」。（圖／翻攝自reddit）

該名玩家將原本用來存放高價相機或槍械的專業防護箱改裝，裡頭完整收納歷代任天堂主機，從早期的 Game Boy 系列，一路到最新的 Switch 全數備齊，同時收藏幾乎所有世代的《寶可夢》實體遊戲，涵蓋自《紅／藍》版本到最新推出的系列作品，為了確保設備能長時間運作，他還準備了大量電池、充電線材，甚至連太陽能板都一併放入箱中。

更讓網友驚呼的是，這套「末日包」並非只是展示收藏，實際功能性也考慮得相當周到。箱內收納多顆精靈球造型的收納盒，內部裝的並非裝飾品，而是各種傳輸線與連接配件確保所有主機都能正常充電、連線，甚至連寶可夢系列不可或缺的「交換進化」機制，也事先準備好對應設備，就算文明倒退也能持續「抓寶」。

AByteOfLogic 透露，自己曾向一家專門製作槍械收納設備的公司提出構想，沒想到對方不僅願意協助，還一路參與製作過程，甚至正式為這套裝備命名為「PokePak」，他笑說，看到對方如此投入自己也感到相當感動。

PokéPak

byu/AByteOfLogic inpokemon