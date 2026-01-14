ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam開發者喊「AI邪惡」下架自家遊戲！交往一個月女友讓他改觀

記者楊智仁／綜合報導

AI 技術近年大量進入遊戲產業引發許多討論，為此 Valve 規定只要作品使用生成式 AI，開發者就必須主動揭露，讓玩家自行決定是否購買。不過，近日卻有一名獨立遊戲開發者，選擇用更極端的方式回應爭議，直接把自己的遊戲從 Steam 下架。

▼Hardest下架自家遊戲。（圖／翻攝自Steam）▲▼Hardest。（圖／翻攝自Steam）

這款名為《Hardest》的免費 Roguelike 遊戲，於 2025 年夏季在 Steam 上線，主打「停止時間、召喚海嘯、泡泡槍射擊、用卡片餵養擬態怪、收集稀有負面卡」等混亂又浮誇的玩法。不過，除了有玩家表示遊戲曾成為他與兒子培養感情的媒介外，多數評價並不理想，甚至有評論直言「整個看起來就是 AI 亂產的內容。」

原以為作品反應冷淡就此告一段落，沒想到半年後劇情急轉直下，開發者 Rakuel 於 1 月 10 日發布公告，宣布將在月底前把《Hardest》從 Steam 平台全面下架。Rakuel 說明中坦承，這款小型作品是在短短數個月內借助 AI 工具完成的，當時他並未意識到問題，身邊的人甚至鼓勵他嘗試，畢竟工具免費、創作效率高，看似充滿無限可能。

然而，轉捩點出現在他最近開始的一段戀情，Rakuel 表示，交往僅一個月的女友讓他重新思考 AI 生成內容的隱憂，包括對經濟與環境造成的長期影響，「我開始意識到 AI 其實並不是免費的，它對經濟與環境都有重大影響，某些 AI 公司，甚至可能因為這款遊戲的存在而獲得更多投資，但這並沒有真正造福任何人，反而吸走了努力工作者的資源。」

對 Rakuel 來說這次下架並非重大損失，而是一堂寶貴的學習經驗，他強調《Hardest》仍有部分程式碼是自己親手完成，也相信未來能製作出使用原創美術的作品，「這款遊戲以現在形式存在，是對所有遊戲創作者與玩家的羞辱」Rakuel 在公告上寫下 AI 是邪惡的並直言，「從倫理角度來看，唯一合理的選擇就是把它從 Steam 刪除。而讓我真正想通這件事的是我交往一個月的女友。」

關鍵字：Steam

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【完全當得來速在用】阿姨騎車進咖哩店　買完一氣呵成騎走！

推薦閱讀

《超級瑪利歐64》30週年迎「慈善賽」　70絕技高手接力速通全關

Steam開發者喊「AI邪惡」下架自家遊戲！交往一個月女友讓他改觀

寶可夢30周年海報主角意外換人　鯉魚王點燃市場卡牌飆漲

2026年必看霸權番《我推》、《芙莉蓮》開播　MyVideo一次看

「芙莉蓮、獵人、鬼滅」人氣IP快閃店集結！巨大寶箱怪現身台中

《幻獸帕魯》參戰TCG市場　攜「武士道」強推網驚：不怕任天堂？

「龜派氣功」放了78億次！《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更　最強聯盟十年畫下句點

中國女Cos《我英》遭圍堵...假髮被扯下焚燒、強迫唱國歌

Switch 2會漲價嗎？任天堂社長曝：記憶體與關稅成本是關鍵

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam開發者喊「AI邪惡」下架遊戲

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

日12歲神童不上國中直接拚電競夢

日異世界小說奪大獎遭撤資格

《超級瑪利歐64》30週年迎慈善賽

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

《進擊的巨人》作者燃燒殆盡

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS訓練　

Switch 2聖誕銷量不如初代？

寶可夢30周年海報主角意外換人

最新新聞

《超級瑪利歐64》30週年迎慈善賽

Steam開發者喊「AI邪惡」下架遊戲

寶可夢30周年海報主角意外換人

2026年霸權番我推、芙莉蓮開播

台中動漫快閃店人氣IP集結

《幻獸帕魯》參戰TCG市場

《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

中國女Cos《我英》遭多人圍堵

Switch 2會漲價？社長：高度關注

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366