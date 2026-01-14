Steam開發者喊「AI邪惡」下架自家遊戲！交往一個月女友讓他改觀

記者楊智仁／綜合報導

AI 技術近年大量進入遊戲產業引發許多討論，為此 Valve 規定只要作品使用生成式 AI，開發者就必須主動揭露，讓玩家自行決定是否購買。不過，近日卻有一名獨立遊戲開發者，選擇用更極端的方式回應爭議，直接把自己的遊戲從 Steam 下架。

▼Hardest下架自家遊戲。（圖／翻攝自Steam）

這款名為《Hardest》的免費 Roguelike 遊戲，於 2025 年夏季在 Steam 上線，主打「停止時間、召喚海嘯、泡泡槍射擊、用卡片餵養擬態怪、收集稀有負面卡」等混亂又浮誇的玩法。不過，除了有玩家表示遊戲曾成為他與兒子培養感情的媒介外，多數評價並不理想，甚至有評論直言「整個看起來就是 AI 亂產的內容。」

原以為作品反應冷淡就此告一段落，沒想到半年後劇情急轉直下，開發者 Rakuel 於 1 月 10 日發布公告，宣布將在月底前把《Hardest》從 Steam 平台全面下架。Rakuel 說明中坦承，這款小型作品是在短短數個月內借助 AI 工具完成的，當時他並未意識到問題，身邊的人甚至鼓勵他嘗試，畢竟工具免費、創作效率高，看似充滿無限可能。

然而，轉捩點出現在他最近開始的一段戀情，Rakuel 表示，交往僅一個月的女友讓他重新思考 AI 生成內容的隱憂，包括對經濟與環境造成的長期影響，「我開始意識到 AI 其實並不是免費的，它對經濟與環境都有重大影響，某些 AI 公司，甚至可能因為這款遊戲的存在而獲得更多投資，但這並沒有真正造福任何人，反而吸走了努力工作者的資源。」

對 Rakuel 來說這次下架並非重大損失，而是一堂寶貴的學習經驗，他強調《Hardest》仍有部分程式碼是自己親手完成，也相信未來能製作出使用原創美術的作品，「這款遊戲以現在形式存在，是對所有遊戲創作者與玩家的羞辱」Rakuel 在公告上寫下 AI 是邪惡的並直言，「從倫理角度來看，唯一合理的選擇就是把它從 Steam 刪除。而讓我真正想通這件事的是我交往一個月的女友。」