《RO仙境傳說：世界之旅》明上市！林依晨亮相感性曝24年緣分

記者楊智仁／綜合報導

由 Gravity Game Vision 發行的首款大世界 MMORPG 手遊《RO仙境傳說：世界之旅》將於明（15）日正式在台上市，官方特地於今天舉辦上市記者會，並邀請品牌代言人林依晨出席，與GRAVITY集團董事長北村佳紀、President of Gravity Game Vision , Jin Kim共同公布遊戲15日上市的消息。

▼《RO仙境傳說：世界之旅》林依晨出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）▲▼ 《RO仙境傳說：世界之旅》上市記者會-林依晨 。（圖／記者黃克翔攝）

本次擔任品牌代言人的林依晨，不但為《RO仙境傳說：世界之旅》拍攝了宣傳影片，今天也特地出席記者會，見證遊戲正式上市。林依晨與RO有著同年（2002年）出道的緣分，她感性表示：她憑藉揣摩著一個又一個的角色，在不同的劇本和人物中體驗人生，這一點與玩家們在普隆德拉廣場結交好友、一同探索副本展開冒險，這種全心投入、收穫成長的喜悅心情是相通的。

▲▼ 《RO仙境傳說：世界之旅》上市記者會-林依晨 。（圖／記者黃克翔攝）

帶著這段24年的緣分，林依晨表示非常期待與《RO仙境傳說：世界之旅》一同開啟新的故事，她將化身成NPC在遊戲中定時降下紅包雨，玩家可以在遊戲中接取林依晨的專屬挑戰活動，還可以拜訪依晨的家園，獲得限定稱號與特色時裝喔。GRAVITY集團董事長北村佳紀於發布會上致詞，面對IP邁入24周年，他表示，此次推出的《RO仙境傳說：世界之旅》作為系列首款無縫大世界手遊，是代表RO IP進化的重要作品，希望所有新老玩家親自體驗，享受這個嶄新而自由的冒險世界。

▲▼《RO仙境傳說：世界之旅》上市記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

《RO仙境傳說：世界之旅》台港澳營運代表表示，本作在承襲原作核心玩法與經典要素的基礎上，革新打造「主城無縫大地圖」，並融入家園經營、擺攤交易、時裝DIY等多元玩法，強調團隊秉持「綠色減負」、「玩家共創」的開發理念，同步曝光了公測最新內容及首個資料片情報，希望無論是熟悉RO的老玩家們、還是新朋友都能感受《RO仙境傳說：世界之旅》帶來的全新魅力。

■ 首發七大職業 極致戰鬥體驗

遊戲完美復刻「193攻速」經典手感，並提供自由度極高的角色養成玩法，玩家可透過裝備、卡片與技能詞條的多元搭配，創造專屬玩法。上市即開放七大職業，包括經典的「劍士」、「魔法師」、「商人」、「服事」、「刺客」、「弓箭手」，以及全新職業「神槍手」。官方也爆料，首個資料片中將開放劍士和服事二轉職業分支，十字軍、武僧將加入RO世界。

▲▼Ro。（圖／廠商提供）

■ 降肝減課 輕鬆探索大世界

本作實現RO史上首個主城無縫連通的大世界，公測版本的地圖自由度將進一步提升，可自由跳躍，探索各大主城中更多未曾探索的角落，或許在轉角還能發現驚喜寶箱，為了讓玩家們更輕鬆自在地享受探索樂趣，團隊設計多項減負機制，智慧化整合每日任務，大幅減少耗時。同時推出安全精煉+15、SSR寵物20抽保底、無限免費洗點等友善設計，並保留原汁原味的擺攤與交易所系統，打造自由公平的經濟環境。

▲▼Ro。（圖／廠商提供）

■ 乘上飛天坐騎 甜蜜穿越米德加茲大陸

本作開發了歷代RO從未有過的飛天坐騎，玩家們可以乘坐各種飛行坐騎遨遊天際，鳥瞰全新的無縫世界。同時開放「結婚玩法」，重現當年人氣爆棚、排場盛大的婚禮現場、禮車隊伍全城巡遊、與全服冒險者一起分享幸福！也別忘了騎上雙人座騎，與另一半甜蜜穿越米德加茲大陸。

▲▼Ro。（圖／廠商提供）

■ 成為島主 打造屬於自己的小天地

每位玩家均可擁有「浮空島領地」，可以種植原料、加工成料理、染料等高階道具，除了自給自足以外還可以上架交易。能夠自由設計家園，從泳池派對到雲霄飛車樂園均可實現。

▲▼Ro。（圖／廠商提供）

■ 時尚自定義 百變外觀系統

遊戲提供深度時裝DIY系統，不僅可以隨心染色，飾品的大小、位置和方向皆可自由調整，再也不用擔心撞衫。不僅如此，官方預告即將推出史詩級「世界級服裝」，穿戴時的極致特效，足以讓整片星空為之閃耀。

▲▼Ro。（圖／廠商提供）

■ 公會結盟 熱血廝殺

別忘了加入公會，冒險不孤單，《RO仙境傳說：世界之旅》有支持最多 150 人的大型對戰，採用三路推進水晶，逐輪淘汰角逐最強公會的「公會聯賽」、也有多人挑戰公會 BOSS，掉落稀有道具進行競拍，公會成員瓜分競拍金額的「黑白戰境」等多種公會玩法。官方透露，未來還會加入更多緊張刺激的新GVG玩法，讓玩家們重拾當年的熱血和感動。

▲▼Ro。（圖／廠商提供）

