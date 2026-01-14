ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日本「寶可夢樂園」伊布旋轉木馬搶先公開！超萌設施網讚想去

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列首座戶外常設主題設施《PokéPark 關都》（預計 2026 年 2 月 5 日開幕），近期官方也在推特上公開了園區內部照片，包含以伊布為主題的旋轉木馬等設施搶先曝光。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

這座佔地約 2.6 公頃的全新主題區，結合讀賣樂園既有場地與新開發區域打造，遊客可在充滿 600 多種寶可夢的「森林」與「城鎮」間展開冒險。核心區域「寶可夢森林」全長約 500 公尺，擁有階梯、草叢、隧道與山路等多樣地形，讓玩家近距離觀察來自關都地區的寶可夢生態。不過要注意，最受矚目的寶可夢森林，由於保留自然地形、包含 110 階階梯與陡坡，官方設定入場限制—— 5 歲以下孩童及其同行者、行動不便或無法爬階者皆不得進入。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

而這次官方搶先在社群上公布設施，「布伊布伊布步遊（ブイブイヴォヤージュ） 」是伊布們的旋轉木馬，與烈焰馬、小火馬一同搭乘附有氣球的座椅或車輛，火伊布、水伊布、雷伊布家族也齊聚一堂展開夢幻旅程。全票為 1,200 日圓，兒童票（3～12 歲）800 日圓，5 歲以下兒童需由 13 歲以上的陪同者一同搭乘（陪同者需購票），現場還有園區限定的皮卡丘、伊布娃娃商品。

【街頭驚險接生】孕婦路邊產嬰！ 警火速叩119「遠端指導」救援

