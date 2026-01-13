「龜派氣功」放了78億次！《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，動作 RPG《七龍珠 Z 卡卡洛特》全球累積銷量正式突破 1,000 萬套。值得一提的是，官方也公布全球玩家的「超悟空體驗冒險紀錄」，龜派氣功施放次數竟然高達 78 億次。

▼《七龍珠 Z 卡卡洛特》賣破千萬 。（圖／翻攝自Steam）

《七龍珠Z 卡卡洛特》為一款動作RPG，玩家將化身為「孫悟空」，在精緻畫面及豐富內容所描繪的《七龍珠Z》世界中，與強敵進行非常人所能的戰鬥、使用舞空術在空中漫遊、享用大量料理，體驗眾多熟悉的七龍珠角色之間的羈絆，玩家將可以在本作中享受從所有角度化身悟空的「超悟空體驗」，遊戲在 Steam 上評價為「極度好評」。

為紀念全球累積銷量突破 1,000 萬套，官方同步公開了紀念插畫與宣傳影片。PV 內容除了回顧本篇劇情外，也完整收錄過去推出的所有追加章節與 DLC 的軌跡，並首次曝光將於 1 月 15 日 上線的最新付費 DLC「-DAIMA- 魔界大冒險！PART 2」 遊戲畫面。

此外，官方也公開了來自全球玩家部分「超悟空體驗冒險紀錄」，包含「龜派氣功」、「元氣彈」總施放次數、擊敗佛利沙的次數、敗給拉帝茲的次數，以及技能使用率與支援角色的排行榜等統計數據。其中「龜派氣功」的累積施放次數竟高達約 78 億次相當驚人。