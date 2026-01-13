ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「龜派氣功」放了78億次！《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，動作 RPG《七龍珠 Z 卡卡洛特》全球累積銷量正式突破 1,000 萬套。值得一提的是，官方也公布全球玩家的「超悟空體驗冒險紀錄」，龜派氣功施放次數竟然高達 78 億次。

▼《七龍珠 Z 卡卡洛特》賣破千萬 。（圖／翻攝自Steam）▲▼七龍珠 。（圖／翻攝自Steam）

《七龍珠Z 卡卡洛特》為一款動作RPG，玩家將化身為「孫悟空」，在精緻畫面及豐富內容所描繪的《七龍珠Z》世界中，與強敵進行非常人所能的戰鬥、使用舞空術在空中漫遊、享用大量料理，體驗眾多熟悉的七龍珠角色之間的羈絆，玩家將可以在本作中享受從所有角度化身悟空的「超悟空體驗」，遊戲在 Steam 上評價為「極度好評」。

為紀念全球累積銷量突破 1,000 萬套，官方同步公開了紀念插畫與宣傳影片。PV 內容除了回顧本篇劇情外，也完整收錄過去推出的所有追加章節與 DLC 的軌跡，並首次曝光將於 1 月 15 日 上線的最新付費 DLC「-DAIMA- 魔界大冒險！PART 2」 遊戲畫面。

此外，官方也公開了來自全球玩家部分「超悟空體驗冒險紀錄」，包含「龜派氣功」、「元氣彈」總施放次數、擊敗佛利沙的次數、敗給拉帝茲的次數，以及技能使用率與支援角色的排行榜等統計數據。其中「龜派氣功」的累積施放次數竟高達約 78 億次相當驚人。

▲▼七龍珠 。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：七龍珠 Z卡卡洛特

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

推薦閱讀

「芙莉蓮、獵人、鬼滅」人氣IP快閃店集結！巨大寶箱怪現身台中

《幻獸帕魯》參戰TCG市場　攜「武士道」強推網驚：不怕任天堂？

「龜派氣功」放了78億次！《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更　最強聯盟十年畫下句點

中國女Cos《我英》遭圍堵...假髮被扯下焚燒、強迫唱國歌

Switch 2會漲價嗎？任天堂社長曝：記憶體與關稅成本是關鍵

《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI　任天堂堅聲：從未使用

卡車司機兼漫畫家賣爆「當天再版」　作者談斜槓原因：風險太高

有馬紀念風波？hololive「櫻巫女」突宣休假一週　1舉動嚇壞眾粉

1500萬部的女人！《出租女友》被嫌太拖依舊熱賣　作者親繪賀圖

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

卡車司機斜槓漫畫家賣爆

中國女Cos《我英》遭多人圍堵

《進擊的巨人》作者燃燒殆盡

《My Mario》玩具歪手指遭指認AI

Switch 2聖誕銷量不如初代？

日異世界小說奪大獎遭撤資格

《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

Switch 2會漲價？社長：高度關注

最新新聞

台中動漫快閃店人氣IP集結

《幻獸帕魯》參戰TCG市場

《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

中國女Cos《我英》遭多人圍堵

Switch 2會漲價？社長：高度關注

《My Mario》玩具歪手指遭指認AI

卡車司機斜槓漫畫家賣爆

hololive櫻巫女突宣休假一週

《出租女友》被嫌太拖依舊熱賣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366