2026年必看霸權番《我推》、《芙莉蓮》開播　MyVideo一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

2026年一開始，各種霸權番就摩拳擦掌、準備輪番上陣造福所有粉絲，在本週被譽為「今年必追」的《【我推的孩子】》第三季、《葬送的芙莉蓮》第二季分別在14、16日晚間準時開播，粉絲將可以在台灣大哥大MyVideo等其他平台觀賞，第一時間掌握所有新番不漏追！

>>動漫一次看，就到台灣大哥大MyVideo觀看：

▼《葬送的芙莉蓮》第二季、《【我推的孩子】》 第三季即將開播。（圖／翻攝自網路）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

2026年令人興奮的冬季新番將陸續開播，今年開頭就不少強作出擊，在延續先前的好口碑下，包含《金牌得主》第二季、《地獄樂》第二季、《黃金神威》最終章等都將登場，其中本週《【我推的孩子】》 第三季、《葬送的芙莉蓮》第二季更是受到粉絲期待，就讓《ETtoday遊戲雲》帶著大家快速回顧劇情發展，狂粉們也不妨二刷、三刷，替即將到來的精采篇章作好準備吧！

《【我推的孩子】》 第三季　1月14日23：00開播

《【我推的孩子】》第三季故事時間發生在B小町在《POP IN 2》發行半年後，「B小町」人氣暴漲，阿奎亞以多才多藝的藝人角色繼續活躍在演藝圈，黑川茜轉型成為實力派女演員，但是有馬佳奈卻逐漸失去昔日的光彩，而露比為了揭開「小愛」與醫生「五郎」之死的真相，決心將謊言作為武器，繼續朝娛樂圈的頂端前進，「五郎」轉生的阿葵亞也窮盡一生之力追尋幕後真兇，隨著各種線索的出現，一切似乎都將呼之欲出。

 《【我推的孩子】》漫畫雖然在2024年完結，結局引起粉絲正反爭議，但仍不能掩蓋熱潮，但不少網友都希望「動畫組能魔改」，拯救可能會面臨的結局。

我推的孩子第三季 線上看： https://twm5g.co/4XRVG

《葬送的芙莉蓮》第二季　1/16 23：00開播

從2020年開始連載在《週刊少年Sunday》漫畫，將故事聚焦在「魔王被討伐後」的世界，講述擁有漫長生命卻被短短十年冒險所深深影響的精靈魔法師－芙莉蓮及伙伴故事。動畫第一季在2023年播出後，就以獨特的「慢步調」、夥伴間的深刻羈絆及魔法大戰掀起熱潮，其中「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」更被譽為金句之一，不少粉絲都受到這句話鼓舞，進而透過自身小小的力量幫助其他人。

第二季將從漫畫61話開始改編，不少讀者都期待能在這一季看到「黃金鄉篇章」鄧肯故事。此外，每次《葬送的芙莉蓮》OP都會受到熱烈關注，這次將由 Mrs. GREEN APPLE 演唱，曲名為「lulu.」，而第二季中扮演重要角色的「南之勇者」確定由資深聲優井上和彥負責配音。

《葬送的芙莉蓮》第二季 線上看：https://twm5g.co/8YBQQ

除了在本週要播出的《葬送的芙莉蓮》第二季、《【我推的孩子】》第三季外，在2026年可說是霸權番齊出，包含由台灣動畫公司「二值社」總監曾品喬擔任作畫監督的《判處勇者刑》、人氣動畫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》，甚至是前陣子廣受好評的劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』，都可以在台灣大哥大MyVideo上找到，不必再為了追番切換不同平台一次網羅時下最夯動漫！

▲▼ video 。（圖／台灣大提供）

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

