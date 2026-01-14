《超級瑪利歐64》30週年迎「慈善賽」　70絕技高手接力速通全關

記者黃冠瑋／綜合報導

《瑪利歐》系列對於任天堂而言，可說是經典不敗之作，像是先前新作《瑪利歐賽車世界》乳牛加入戰場引發玩家話題。如今作為任天堂64主機單人遊戲《超級瑪利歐64》也將迎來30週年，官方也在近期舉辦慈善馬拉松直播活動，將遊戲轉變成一項團體競技，邀請70位身懷絕技高手，聯手挑戰70顆星星接力賽。

▼《超級瑪利歐64》30週年舉辦高手接力賽。（圖／翻攝自任天堂）

根據外媒報導，《超級瑪利歐64》是於1996年任天堂為了任天堂64主機所推出的遊戲，即便問世多年全世界仍然有許多玩家，正在不斷挑戰《超級瑪利歐64》的SpeedRun 紀錄，像是2025年7月一名玩家Bubzia，就在全程曚眼挑戰的限制下，以10分32秒達成 1星通關刷新世界紀錄。

如今隨著遊戲將迎來30週年，官方也在近期舉辦了一場慈善馬拉松直播Awesome Games Done Quick（AGDQ），邀請70位好手來慶祝此次週年活動，從直播上就可清楚看到，這場挑戰從一開始就展現了極高的水準，每位參與挑戰的奔跑者都對《超級瑪利歐64》中如何快速通關瞭如指掌，並且也多次展現了各項奔跑中的密技，更是在他們操控之下，充分展現了經典角色瑪利歐自由跳躍一面，就連對於大多數人覺得困難的關卡，他們都能操作的看似輕而易舉。

最終在不到兩個小時，70位高手變輕鬆通關70顆星星關卡，雖說此次挑戰已全數完成，但基於遊戲總共有120顆星星，因此在未來的AGDQ活動很有可能會出現規模更大的接力挑戰活動。另外值得一提的是，在此次眾多高手中，有一名身為《瑪利歐賽車世界》玩家，就在不到30分鐘內完成了「所有Panels」類別的挑戰。