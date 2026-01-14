ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《超級瑪利歐64》30週年迎「慈善賽」　70絕技高手接力速通全關

記者黃冠瑋／綜合報導

《瑪利歐》系列對於任天堂而言，可說是經典不敗之作，像是先前新作《瑪利歐賽車世界》乳牛加入戰場引發玩家話題。如今作為任天堂64主機單人遊戲《超級瑪利歐64》也將迎來30週年，官方也在近期舉辦慈善馬拉松直播活動，將遊戲轉變成一項團體競技，邀請70位身懷絕技高手，聯手挑戰70顆星星接力賽。

▼《超級瑪利歐64》30週年舉辦高手接力賽。（圖／翻攝自任天堂）

▲▼《超級瑪利歐64》30週年舉辦高手接力賽。（圖／翻攝自任天堂）

根據外媒報導，《超級瑪利歐64》是於1996年任天堂為了任天堂64主機所推出的遊戲，即便問世多年全世界仍然有許多玩家，正在不斷挑戰《超級瑪利歐64》的SpeedRun 紀錄，像是2025年7月一名玩家Bubzia，就在全程曚眼挑戰的限制下，以10分32秒達成 1星通關刷新世界紀錄。

如今隨著遊戲將迎來30週年，官方也在近期舉辦了一場慈善馬拉松直播Awesome Games Done Quick（AGDQ），邀請70位好手來慶祝此次週年活動，從直播上就可清楚看到，這場挑戰從一開始就展現了極高的水準，每位參與挑戰的奔跑者都對《超級瑪利歐64》中如何快速通關瞭如指掌，並且也多次展現了各項奔跑中的密技，更是在他們操控之下，充分展現了經典角色瑪利歐自由跳躍一面，就連對於大多數人覺得困難的關卡，他們都能操作的看似輕而易舉。

最終在不到兩個小時，70位高手變輕鬆通關70顆星星關卡，雖說此次挑戰已全數完成，但基於遊戲總共有120顆星星，因此在未來的AGDQ活動很有可能會出現規模更大的接力挑戰活動。另外值得一提的是，在此次眾多高手中，有一名身為《瑪利歐賽車世界》玩家，就在不到30分鐘內完成了「所有Panels」類別的挑戰。

關鍵字：任天堂超級瑪利歐64

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

推薦閱讀

《超級瑪利歐64》30週年迎「慈善賽」　70絕技高手接力速通全關

Steam開發者喊「AI邪惡」下架自家遊戲！交往一個月女友讓他改觀

寶可夢30周年海報主角意外換人　鯉魚王點燃市場卡牌飆漲

2026年必看霸權番《我推》、《芙莉蓮》開播　MyVideo一次看

「芙莉蓮、獵人、鬼滅」人氣IP快閃店集結！巨大寶箱怪現身台中

《幻獸帕魯》參戰TCG市場　攜「武士道」強推網驚：不怕任天堂？

「龜派氣功」放了78億次！《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更　最強聯盟十年畫下句點

中國女Cos《我英》遭圍堵...假髮被扯下焚燒、強迫唱國歌

Switch 2會漲價嗎？任天堂社長曝：記憶體與關稅成本是關鍵

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam開發者喊「AI邪惡」下架遊戲

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

日12歲神童不上國中直接拚電競夢

日異世界小說奪大獎遭撤資格

《超級瑪利歐64》30週年迎慈善賽

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

《進擊的巨人》作者燃燒殆盡

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS訓練　

Switch 2聖誕銷量不如初代？

寶可夢30周年海報主角意外換人

最新新聞

《超級瑪利歐64》30週年迎慈善賽

Steam開發者喊「AI邪惡」下架遊戲

寶可夢30周年海報主角意外換人

2026年霸權番我推、芙莉蓮開播

台中動漫快閃店人氣IP集結

《幻獸帕魯》參戰TCG市場

《七龍珠 Z卡卡洛特》銷量破千萬套

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

中國女Cos《我英》遭多人圍堵

Switch 2會漲價？社長：高度關注

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366