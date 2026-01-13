《幻獸帕魯》參戰TCG市場　攜「武士道」強推網驚：不怕任天堂？

記者黃冠瑋／綜合報導

2024年初最熱門的遊戲《幻獸帕魯PalWorld》，以相似於《寶可夢》玩法而爆紅。近日官方更是驚喜宣布將和日本大廠武士道（Bushiroad）合作，聯手推出雙人對戰集換式卡牌遊戲《幻獸帕魯 Official Card Game》，預計將在7月30日全球同步上市。消息一出後再度震驚許多網友，「難道不怕任天堂」。

▼《幻獸帕魯》參戰TCG市場。（圖／翻攝自X／@Palworld_JP）

根據官方公告資訊，該項合作將會由武士道社長木谷高明親自操刀推動，將會交由曾製作《卡片戰鬥!! 先導者》的遊寶洞團隊負責開發設計，內容會是完整還原《幻獸帕魯》的世界觀，首發陣容會推出兩款起始牌組和補充包，玩家可以藉著帕魯卡以及多個裝備、建築、事件等卡牌效果，來進行戰鬥，所有卡牌都會進行全新繪製，希望藉由《幻獸帕魯》人氣帶來更多不一樣遊戲體驗。

對此，官方也為了能替新合作提供更多宣傳機會，將會規畫一系列宣傳活動，從2026年春季起，將會在日本國內外卡牌店舉行先行卡牌體驗會，同樣在東京Big Sight所舉行的「卡牌遊戲祭2026」（Card Game Festival 2026）也會設置試玩展區，參與者將會獲得完整牌組機會，同時6月27日在東京、6月28日在大阪舉辦先行發售會暨講習會，以此讓這款卡牌能有完善說明，以此因應7月30日全球同步上市。

另外，官方也透露將會在2026年秋季舉辦第一次世界大賽，想必此次《幻獸帕魯》加入，能再為TCG市場重新注新的活力。不過有鑑於，《幻獸帕魯》抄襲任天堂《寶可夢》一事還未解決，因此有不少人擔心此次《幻獸帕魯》參與TCG市場，有點再向任天堂宣戰意味，畢竟早在TCG領域當中，《寶可夢》卡牌就是數一數二深受玩家喜愛的卡牌之一。