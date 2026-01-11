《進擊的巨人》作者燃燒殆盡　親吐完結生活：日常已不再畫畫

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《進擊的巨人》完結篇《THE LAST ATTACK》9 日在日本舉行復活上映舞台問候活動，聲演艾連的梶裕貴、米卡莎的石川由依、阿爾敏的井上麻里奈，以及導演林祐一郎一同登台。活動尾聲，原作作者諫山創更驚喜送上親筆訊息，讓在場眾人又驚又感動。

▲▼巨人。（圖／翻攝自推特）

活動進入尾聲時，主持人代讀諫山創來信，讓聲優與導演們露出驚訝表情，諫山在信中坦言，漫畫連載與動畫播畢多年後，自己目前並沒有固定工作，「偶爾會被拜託畫插畫、簽名，但已經不再像以前那樣常畫畫了。」不過他強調，並非過著懶散生活，「每天其實都很忙，這點請一定要相信我，和連載時幻想的尼特族生活完全不同。」

諫山進一步回顧創作歷程，直言即便現在不忙，也已經無法再畫出像《進擊的巨人》那樣的作品，「如果再寫些什麼，也只會像是從《進擊的巨人》中切割出來的片段，我覺得那是把自己內在的一切，徹底掏空後完成的首次連載。」最後，諫山也向動畫聲優群與製作團隊表達深深的感謝，為這封訊息畫下溫柔句點。

對此，梶裕貴也在台上回應，透露自己去年私下曾與諫山創見面「看起來很有精神。」他一方面盛讚諫山創從零打造出《進擊的巨人》這部國民級作品的偉大成就，也分享身為創作者能理解那種背負巨大期待與壓力的心情，並對諫山未來的人生與創作表達支持與期待。

