「艾莉同學、全知讀者視角」！角川動漫節百款動漫節周邊公開

記者楊智仁／綜合報導

「2026台北國際動漫節」將於2/5起在南港展覽館一館盛大舉辦，台灣角川今日公開近百款的動漫節首賣及會場限定的超人氣動漫周邊精品──青春戀愛喜劇《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》原作系列推出包含複製原畫、大掛軸等近20款豪華新品；王道後宮戀愛的巔峰之作《DATE A LIVE 約會大作戰》；一月新番熱門話題、為了生存美少女們挺身而出的殘酷物語《靠死亡遊戲混飯吃。》

▲▼角川。（圖／廠商提供）

圍繞音樂、從誤解開始的話題百合GL作《我在意的對象並不是男人》；改編自全球現象級小說的超人氣條漫《全知讀者視角》；異國黑手黨愛情作《背叛者的情歌》以及超受歡迎的黑髮特級帥哥×少根筋的金髮小混混戀愛喜劇《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟》…台灣角川推出7部話題強作的全新動漫周邊精品於2026台北國際動漫節熱鬧登場。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》除有會場與官網預購限定的「複製原畫（※含流水號）」與「大掛軸」，更首推兼具質感與實用的「磁吸金屬手機支架」，搭配居家必備的「整片式門簾」、「金屬旋轉掛飾」與「眼罩」等，讓艾莉全方位佔據你的生活；《DATE A LIVE 約會大作戰》推出隨著視角變換展現立體美感的「3D光柵胸章」，以及能散發迷人氣息的「香氛吊卡」與妝點空間的「三角應援旗」等。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

《靠死亡遊戲混飯吃。》大膽推出「全彩痛T」讓你把對角色的愛穿在身上，絕讚的「名牌風壓克力鑰匙圈」與「燈光畫」等都值得入手；《我在意的對象並不是男人》結合搖滾音樂元素，帶來設計感十足的「迷你黑膠杯墊」、「唱盤轉轉鑰匙圈」、「串串壓克力鑰匙圈」以及「炫彩演唱會票卡風壓克力鑰匙圈」等，或是穿上「長袖連帽外套」並配上「潮流休閒帽」與「束口後背包」展現你的粉絲信仰。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

《全知讀者視角》營造絕美氛圍的「夢幻燈光畫」不容錯過，另也有辦公通勤好幫手「壓克力萬年曆」、「磁吸壓克力便利夾」、「磁吸金屬手機支架」與「伸縮證件卡套」；《背叛者的情歌》以大魄力的「大尺寸桌墊」霸氣登場，加上精緻的「壓克力飾牌」與「雷射胸章」等；以及《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟》獻上隨身祈福的「祈願御守」與質感滿分的「PU皮革小圓鏡」等，滿足粉絲的收藏慾。

▲▼角川。（圖／廠商提供）

