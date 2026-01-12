95歲「視障阿嬤」挑戰FPS射擊訓練　超神準擊敗2萬玩家爆紅

記者楊智仁／綜合報導
學新技絕對沒有年齡限制，一名 95 歲的阿嬤近日在國外射擊遊戲圈意外爆紅，她不僅幾乎沒有 FPS（第一人稱射擊）遊戲經驗，甚至還是法定視障者，卻在射擊訓練中展現驚人準度，成績直接輾壓超過 2 萬名玩家，讓無數年輕玩家自嘆不如。
▼阿嬤挑戰射擊訓練。（圖／翻攝自@ZachsMaxed推特）
根據外媒報導，職業 FPS 玩家 ZachsMaxed 近日在推特分享一段影片，主角正是他的阿嬤 Anne Krohley，影片中她正在使用知名練槍軟體 Aimlabs，挑戰名為「Spidershot」的速度型關卡，畫面中幾乎槍槍命中，反應與準度絲毫不輸專業玩家。更令人震驚的是 ZachsMaxed 透露，阿嬤因患有黃斑部病變中央視力嚴重受損，依法已屬視障者，為了克服視力限制，她在遊戲中使用放大的準星，藉由周邊視野對準目標，即便如此阿嬤仍能快速修正瞄準，只有少數目標最後 miss 掉。
從影片尾段顯示的排行榜與分數來看，阿嬤不僅刷新自己的最佳成績，進步幅度多達 2700 分，最新分數更讓她一口氣超越約 2.4 萬名 Aimlabs 玩家，ZachsMaxed 也在貼文中直言：「她可能是史上接觸射擊訓練最年長的玩家，同時還擊敗了大量年齡不到她一半、經驗相近的對手。」
這段影片曝光後迅速引發熱議，網友們大讚「史上最強」、「阿嬤都比你厲害」，不少 FPS 玩家也自嘲，「也許問題真的不在年紀，而是我們還不夠努力。」面對大量關注，ZachsMaxed 也順勢替祖母分享她的其他創作，包括一支專為 70 歲以上長者設計的運動教學影片
I don’t know if people will appreciate how genuinely insane this is. At the age of 95, my legally blind grandma with no fps experience placed above 24k other players on spidershot in @aimlab. Not only is she likely the oldest player to ever touch an aim trainer, she is also… pic.twitter.com/rn4t6jJS6n— ZachsMaxed (@ZachsMaxed) January 5, 2026
