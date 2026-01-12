ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS射擊訓練　超神準擊敗2萬玩家爆紅

記者楊智仁／綜合報導

學新技絕對沒有年齡限制，一名 95 歲的阿嬤近日在國外射擊遊戲圈意外爆紅，她不僅幾乎沒有 FPS（第一人稱射擊）遊戲經驗，甚至還是法定視障者，卻在射擊訓練中展現驚人準度，成績直接輾壓超過 2 萬名玩家，讓無數年輕玩家自嘆不如。

▼阿嬤挑戰射擊訓練。（圖／翻攝自@ZachsMaxed推特）▲▼阿嬤挑戰射擊訓練。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，職業 FPS 玩家 ZachsMaxed 近日在推特分享一段影片，主角正是他的阿嬤 Anne Krohley，影片中她正在使用知名練槍軟體 Aimlabs，挑戰名為「Spidershot」的速度型關卡，畫面中幾乎槍槍命中，反應與準度絲毫不輸專業玩家。更令人震驚的是 ZachsMaxed 透露，阿嬤因患有黃斑部病變中央視力嚴重受損，依法已屬視障者，為了克服視力限制，她在遊戲中使用放大的準星，藉由周邊視野對準目標，即便如此阿嬤仍能快速修正瞄準，只有少數目標最後 miss 掉。

從影片尾段顯示的排行榜與分數來看，阿嬤不僅刷新自己的最佳成績，進步幅度多達 2700 分，最新分數更讓她一口氣超越約 2.4 萬名 Aimlabs 玩家，ZachsMaxed 也在貼文中直言：「她可能是史上接觸射擊訓練最年長的玩家，同時還擊敗了大量年齡不到她一半、經驗相近的對手。」

這段影片曝光後迅速引發熱議，網友們大讚「史上最強」、「阿嬤都比你厲害」，不少 FPS 玩家也自嘲，「也許問題真的不在年紀，而是我們還不夠努力。」面對大量關注，ZachsMaxed 也順勢替祖母分享她的其他創作，包括一支專為 70 歲以上長者設計的運動教學影片

