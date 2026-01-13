ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

中國女Cos《我英》遭圍堵...假髮被扯下焚燒、強迫唱國歌

記者楊智仁／綜合報導

中國對日本文化的態度再度引發討論，近日網路流傳一段影片，顯示河南鄭州一間商場內，女性因 Cos 日本動漫《我的英雄学院》渡我被身子，遭到多名不明人士圍堵、辱罵，甚至出現焚燒假髮等過激行為，讓不少人相當傻眼。

▼中國女Cos《我英》遭多人圍堵。（圖／翻攝自推特）▲▼中國。（圖／翻攝自推特）

事件發生於1月11日河南「大上海城」商場，影片中可見，該名女Coser與兩名同行友人行走於商場內時，突然遭一群人包圍，對方一邊高唱中國國歌《義勇軍進行曲》，一邊對她們進行言語羞辱。根據貼文表示，一名男子更強行扯下女Coser 假髮，並當場點火焚燒。不僅如此，施暴者在焚燒假髮後還手持中國國旗合影留念，強迫該名 Coser 一同高唱國歌，當三名女生試圖離開商場搭車時，仍遭對方攔阻去路持續以唱歌方式圍堵，阻止她們上車離開。

其實過去中國就出現數次對 Coser 進行攻擊的事件，而這次畫面曝光後在網路上迅速流傳，許多中國網友也嚴厲斥責這樣的行為，批評此舉已涉及人身霸凌與私刑行為，質疑以「愛國」之名對他人進行羞辱與暴力。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

推薦閱讀

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更　最強聯盟十年畫下句點

中國女Cos《我英》遭圍堵...假髮被扯下焚燒、強迫唱國歌

Switch 2會漲價嗎？任天堂社長曝：記憶體與關稅成本是關鍵

《My Mario》玩具「歪手指」遭指認AI　任天堂堅聲：從未使用

卡車司機兼漫畫家賣爆「當天再版」　作者談斜槓原因：風險太高

有馬紀念風波？hololive「櫻巫女」突宣休假一週　1舉動嚇壞眾粉

1500萬部的女人！《出租女友》被嫌太拖依舊熱賣　作者親繪賀圖

Steam Machine要價3萬台幣？海外零售商疑洩兩款規格售價

Switch 2聖誕銷量不如初代？西方年末銷售下滑　任天堂高層點關鍵

「艾莉同學、全知讀者視角」！角川動漫節百款動漫節周邊公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

卡車司機斜槓漫畫家賣爆

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

《My Mario》玩具歪手指遭指認AI

中國女Cos《我英》遭多人圍堵

《進擊的巨人》作者燃燒殆盡

Switch 2聖誕銷量不如初代？

日異世界小說奪大獎遭撤資格

史上最貴寶可夢卡牌再出售！

玩家製豪華「寶可夢末日包」

Switch 2會漲價？社長：高度關注

最新新聞

《英雄聯盟》知名精華頻道突宣布停更

中國女Cos《我英》遭多人圍堵

Switch 2會漲價？社長：高度關注

《My Mario》玩具歪手指遭指認AI

卡車司機斜槓漫畫家賣爆

hololive櫻巫女突宣休假一週

《出租女友》被嫌太拖依舊熱賣

Steam Machine要價3萬台幣？

Switch 2聖誕銷量不如初代？

角川動漫節百款動漫節周邊公開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366