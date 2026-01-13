中國女Cos《我英》遭圍堵...假髮被扯下焚燒、強迫唱國歌

記者楊智仁／綜合報導

中國對日本文化的態度再度引發討論，近日網路流傳一段影片，顯示河南鄭州一間商場內，女性因 Cos 日本動漫《我的英雄学院》渡我被身子，遭到多名不明人士圍堵、辱罵，甚至出現焚燒假髮等過激行為，讓不少人相當傻眼。

▼中國女Cos《我英》遭多人圍堵。（圖／翻攝自推特）

事件發生於1月11日河南「大上海城」商場，影片中可見，該名女Coser與兩名同行友人行走於商場內時，突然遭一群人包圍，對方一邊高唱中國國歌《義勇軍進行曲》，一邊對她們進行言語羞辱。根據貼文表示，一名男子更強行扯下女Coser 假髮，並當場點火焚燒。不僅如此，施暴者在焚燒假髮後還手持中國國旗合影留念，強迫該名 Coser 一同高唱國歌，當三名女生試圖離開商場搭車時，仍遭對方攔阻去路持續以唱歌方式圍堵，阻止她們上車離開。

其實過去中國就出現數次對 Coser 進行攻擊的事件，而這次畫面曝光後在網路上迅速流傳，許多中國網友也嚴厲斥責這樣的行為，批評此舉已涉及人身霸凌與私刑行為，質疑以「愛國」之名對他人進行羞辱與暴力。