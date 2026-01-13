ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch 2會漲價嗎？任天堂社長曝：記憶體與關稅成本是關鍵

記者楊智仁／綜合報導

任天堂社長古川俊太郎近日坦言，隨著記憶體價格飆升與國際關稅壓力持續升高，任天堂正密切關注新一代主機 Nintendo Switch 2 的硬體利潤率，相關成本變化已成為公司營運上的重要課題。

▼Switch 2 硬體利潤率已成為重要課題 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

古川俊太郎接受日本媒體訪問時指出，相較於初代 Switch，Switch 2 的硬體利潤率面臨更大挑戰，主因在於零組件採購條件、量產帶來的成本變化，以及匯率與關稅等外在因素影響，他強調，硬體獲利並非單一因素決定，任天堂將以中長期的零組件採購策略來因應，其中 RAM 記憶體價格快速上漲被點名為潛在風險。古川說明，近年 AI 資料中心大量採購記憶體，導致市場供應吃緊、價格波動劇烈，雖然目前尚未對公司獲利造成立即衝擊，但若情況持續未來勢必需要高度關注。

至於是否可能因成本上升而調整 Switch 2 售價，古川並未正面回應，僅表示這屬於假設性問題，現階段無法評論，談到美國對日本課徵高額關稅的影響，古川透露，任天堂在本財年初就已預估，關稅將帶來數百億日圓規模的負面影響，且相關衝擊已反映在上半年財報中。他指出，公司的基本方針是將關稅視為成本，並盡可能反映到產品價格上，且不僅限於美國市場。

不過，古川也強調，目前正值新主機推廣與平台動能維持的關鍵時期，任天堂在價格與成本之間，必須謹慎權衡整體市場狀況。事實上，任天堂先前已因美國經濟環境不確定性，一度延後 Switch 2 在當地的預購時程，隨後宣布主機本體上市時不會漲價，但部分周邊配件將進行價格調整。任天堂也曾表示，未來仍可能依市場狀況，調整旗下其他產品售價。

