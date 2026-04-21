中國動畫公司結束營運　高品質校園作播一集停擺、降薪仍撐不住

記者楊智仁／綜合報導

曾推出 2D 校園日常動畫《呼喚少女》的中國製作公司「四次方動畫」，先前被傳出有經營問題，包括資金周轉困難及欠薪等情況。日前官方對外發布聲明宣布將結束營運，感謝觀眾們的支持，同時對網路上的傳聞做出回應。

▼中國四次方動畫結束營運。（圖／翻攝自四次方動畫）

四次方動畫最新作品《呼喚少女》為一部以校園日常為主軸的原創動畫，採用全手繪 2D 形式製作，並以廣州為故事背景，作品自公開以來在網路平台累積一定討論度，首集特別篇上線後曾獲得超過百萬次播放，高品質呈現不少網友也推斷製作成本應該非常高。後續即有業界消息指出，四次方動畫內部出現經營問題，包含公司資金鏈斷裂、管理混亂欠薪導致核心人員流失，最終嘗試轉 AI 未果只能以破產收場。

日前，四次方動畫在微博上宣布結束營運消息，表示團隊嘗試調整過方向、壓縮成本，但終究未能在發展方向取得共識，針對部分外界傳聞官方給予回應，「經營困難時我們的確採取降薪措施，不過從未有欠薪的想法，公司經營困難我們坦然接受結果，面對加油添醋的指控，實在沒有餘力逐條闢謠，感謝一直牽掛我們的人，無論如何四次方動畫真實且認真地燃燒過，這次我們共同的回憶。」