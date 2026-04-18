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《戰神》宇宙交棒亡妻「勞菲」　內幕驚爆新作融合東亞神話

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼本家大作《戰神》系列，過去只要每推一部，就深受玩家熱烈追捧，像是2022年所推出《戰神諸神黃昏》直接被各大外媒封為神作。如今繼索尼宣布《戰神》三部曲將完全重製版後，又有爆料人士指出目前正秘密開發一款《戰神》續作，主角將會交棒給奎爺亡妻「勞菲」，並且遊戲將會融合多個東亞神話元素。

▼《戰神》宇宙交棒亡妻「勞菲」。（圖／翻攝自聖塔莫尼卡工作室）

▲▼《戰神》宇宙交棒亡妻「勞菲」。（圖／翻攝自聖塔莫尼卡工作室）

關於此次爆料消息，是根據一位自稱內部人士在Reddit上所發布評論（現已刪除）中所回應對話，下一部《戰神》遊戲的主角將是奎爺亡妻「勞菲」，而不是最初玩家所認為的弗蕾雅，以及提爾（北歐戰神），但提爾或許會作為操作角色登場，同時玩家將有一個類似「凝膠怪」相伴，以及一把會說話的劍。除此之外據傳新作還會把中國和日本等多個神話元素融入到此次新作當中。

至於新作何時上市，則是時常在報導內幕消息外媒Insider Gaming就提到，業內知情人士Tom Henderson向他們透露，下一款《戰神》正統續作將會在4月公布，而另一位內部人士NateTheHate則指出確切上市日期，計劃於在2027年上半年發售，因此玩家還需等些時日才能再度重返九界。

另外值得一提的是，「勞菲」曾在《戰神：諸神黃昏》中短暫出現，當時是由黛博拉安沃爾飾演，畢竟「勞菲」在《戰神》（2018）中扮演了重要角色，是開啟奎托斯重返九界之巔的一項重要導火索。

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關鍵字：索尼戰神

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