慈母不捨兒離世造《遊戲王》墓碑　百萬網動容：願逝者永存

記者黃冠瑋／綜合報導

對於現代人而言，遊戲ACG領域已不再是簡單玩玩，更有可能成為紀念家人的一種方式。對此，五年前一名海外母親，因孩子生前喜愛《遊戲王》卡牌，於是在他離世後親自把他的墓碑打造成巨大遊戲王卡牌，以此紀念。如今再度翻紅，讓不少網友對這段令人動容故事表示，獻上滿滿祝福，結束我的回合(End my turn)。

▼慈母不捨兒離世造《遊戲王》墓碑。（圖／翻攝自X／@creepydotorg）

事情其實是，一名喜愛《遊戲王》的玩家Simon George Konrad Hill-Williams不幸罹癌，經過多年努力仍就敵不過病魔，遺憾於2021年時的年紀離世享年22歲。藉此深愛他的母親了解到兒子生前非常熱愛《遊戲王》卡牌，因此決定以另一種方式來此紀念他，以此表達他即便在對抗癌症，也不願放棄自己的熱愛精神。最終將Simon George Konrad Hill-Williams墓碑打造成《遊戲王》卡牌形式，並做成了一張7星闇屬性零防禦卡牌。墓碑中寫道，「感嘆不告而別，是不禮貌的」（Come now,it’s not polite to leave……without saying goodbye）」。

如今恰逢Hill-Williams逝世五週年，這段如此動容的故事又再度掀起網上熱議，許多網友表示，「雖說他已被送入墓地，但這段精神從未被我們遺忘，他沒有失去生命，只是發動最終效果，願他能就此安息」、「向這位媽媽致上最高敬意」、「雖說零防禦有點地獄，但能理解想表達不敵癌症，願逝者死後能依舊與遊戲王相伴」、「她真心愛著自己的兒子，真的是最棒的最後致敬了」。