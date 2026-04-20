日53歲老闆以新鮮人薪資接案　「共享製作人」模式彈性使用專業

記者楊智仁／綜合報導

曾打造《魔界戰記》系列遊戲製作人、前日本一軟體社長新川宗平，將於近期迎來 53 歲生日。為此，日本媒體推出專訪連載深入探討其創作理念與獨特商業模式。最新回新川宗平提出名為「共享製作人」的概念，並公開自己以「接近新鮮人起薪」的價格承接工作的策略，引發業界關注。

▼新川宗平提出共享製作人概念。（圖／翻攝自Steam）

新川表示，目前多數案件的收費確實落在業界新卒初任薪資水準，並強調這樣的定價能降低企業嘗試合作的門檻。他指出，「如果是新鮮人的價格，企業會更容易嘗試，也能減輕成本負擔。」他進一步解釋「共享製作人」核心在於，企業可依需求彈性使用他的時間與專業，將其視為可隨時切割與共享的資源，而非傳統全職或顧問角色，實務上，他不僅提供業績提升、問題解決與組織改革建議，也經常深入開發現場直接參與專案推進。

新川指出，透過自由分配時間他能在不同專案階段切換角色，例如在遊戲開發初期專注於企劃與策略，待進入實作階段後，便可將重心轉移至其他專案或創作工作。這種多工模式不僅提升效率，也讓他能同時維持創作與商業顧問的雙重身分。此外，他認為跨公司合作也是此模式的一大優勢，透過同時參與不同企業專案，他能協助媒合資源與人才，甚至促成公司間的合作機會，創造更多元的遊戲開發可能性。