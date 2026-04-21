《Windrose》銷量破百萬　玩家狂吹好評官方獻「強敵野豬」叩謝

記者黃冠瑋／綜合報導

由Kraken Express所開發的海盜題材冒險遊戲《Windrose》，於14日展開搶先體驗後，憑藉著自由建造系統，以及新奇海岸探索，讓遊戲體驗不到一週就突破100萬套里程碑。此外根據SteamDB顯示，同時上線人數更一度飆破22萬人，沒想到官方竟以幽默方式，獻上新人殺手著稱的「強敵野豬」感謝圖，再度掀起話題。

▼《Windrose》銷量破百萬。（圖／翻攝自《Windrose》Steam）

關於《Windrose》遊戲玩法，是以群島環繞的大海原為舞台的生存工藝遊戲，玩家將扮演18世紀船長，因落難必須從零開始挑戰大海賊「黑鬍子」，從海岸收集素材到建設基地並逐步強化實力，掌舵戰船，掠奪塵封的寶藏。同時本作也強調此次搶先體驗階段能提供最多8人連線，但官方建議4人連遊玩能獲得最佳遊戲體驗。

雖說上線初期仍出現不少關於遊戲連線問題，但官方指出部份網路服務供應商（ISP）會封鎖網路服務，因此在近期更新了可以讓玩家直接以IP連線的服務機制，同時為了解決壞檔問題，將會新增自動存檔備份系統，最多可儲存30個備份，並在後續進行檔案修復。而這項即時更新，也讓這款遊戲在搶先體驗不到一週便突破100萬套里程碑，目前於Steam上已經累積超過14,442則評論，榮獲87%一致好評。

對此，官方為了表達玩家們熱烈支持，竟發布一張有新人殺手著稱的「強敵野豬」感謝圖，讓不少玩家再度表示，「確實遊戲裡的野豬強得離譜，但這遊戲太好玩了」、「感謝官方製作這麼物美價廉遊戲」、「雖說遊戲存在些問題，但現在是體驗階段，能找出問題才是最重要的」、「野豬太可怕，許多玩家都有可能倒在牠手裡」。