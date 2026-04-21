《Windrose》銷量破百萬　玩家狂吹好評官方獻「強敵野豬」叩謝

記者黃冠瑋／綜合報導
由Kraken Express所開發的海盜題材冒險遊戲《Windrose》，於14日展開搶先體驗後，憑藉著自由建造系統，以及新奇海岸探索，讓遊戲體驗不到一週就突破100萬套里程碑。此外根據SteamDB顯示，同時上線人數更一度飆破22萬人，沒想到官方竟以幽默方式，獻上新人殺手著稱的「強敵野豬」感謝圖，再度掀起話題。
▼《Windrose》銷量破百萬。（圖／翻攝自《Windrose》Steam）
關於《Windrose》遊戲玩法，是以群島環繞的大海原為舞台的生存工藝遊戲，玩家將扮演18世紀船長，因落難必須從零開始挑戰大海賊「黑鬍子」，從海岸收集素材到建設基地並逐步強化實力，掌舵戰船，掠奪塵封的寶藏。同時本作也強調此次搶先體驗階段能提供最多8人連線，但官方建議4人連遊玩能獲得最佳遊戲體驗。
雖說上線初期仍出現不少關於遊戲連線問題，但官方指出部份網路服務供應商（ISP）會封鎖網路服務，因此在近期更新了可以讓玩家直接以IP連線的服務機制，同時為了解決壞檔問題，將會新增自動存檔備份系統，最多可儲存30個備份，並在後續進行檔案修復。而這項即時更新，也讓這款遊戲在搶先體驗不到一週便突破100萬套里程碑，目前於Steam上已經累積超過14,442則評論，榮獲87%一致好評。
對此，官方為了表達玩家們熱烈支持，竟發布一張有新人殺手著稱的「強敵野豬」感謝圖，讓不少玩家再度表示，「確實遊戲裡的野豬強得離譜，但這遊戲太好玩了」、「感謝官方製作這麼物美價廉遊戲」、「雖說遊戲存在些問題，但現在是體驗階段，能找出問題才是最重要的」、「野豬太可怕，許多玩家都有可能倒在牠手裡」。
Thank you! The boar sends its two-tusked regards.— Windrose (@PlayWindrose) April 19, 2026
Jokes aside, your support has been incredible, and your patience while we work on fixes means the world to us.
Moreover, Windrose surpassed 200,000 concurrent players on Steam!
Thank you kindly, on behalf of our entire studio. pic.twitter.com/axHyxc8wQU
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