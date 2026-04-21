面試完想去迪士尼！網憶最愛的遊戲公司：就業冰河期仍給車馬費

記者楊智仁／綜合報導

一則關於遊戲公司面試經歷的貼文近日在社群平台引發熱議，一名網友分享，自己 20 歲時前往已走入歷史的遊戲公司 Hudson Soft 面試時，坦言「之後想去迪士尼玩」沒想到最終仍成功錄取，也讓他直呼那是「待過最喜歡的公司」。

▼網憶自己最喜歡遊戲公司的面試過程。（示意圖／翻攝自台北電玩展）

該網友回憶當年正值就業「冰河期」，多數公司不僅缺乏職缺，甚至要求求職者自費前往東京面試，然而，Hudson Soft 是少數願意提供往返交通費的企業，令人印象深刻。他表示，當時自己帶著輕鬆心態前往面試，甚至背著黑色後背包而非正式公事包，當面試官注意到後詢問，他直言，「難得來東京，想順便去迪士尼樂園玩。」面試官當時回應一句「這樣啊」最終仍成功錄取。

該名網友表示，這仍是他職涯中最喜歡的一間公司，「同事都很溫柔、做事也很認真」留下深刻回憶。貼文曝光後，也引來不少曾接觸該公司的網友共鳴，有留言指出，過去從前員工口中聽聞，Hudson Soft 一直以來都是氛圍寬鬆、工作環境舒適的公司。也有人提到，曾看過以公司內部為題材的漫畫，內容描述社長曾說過「用遙控車或鐵道模型盡情玩樂也是我們的工作」，顯示其對「遊戲即娛樂」的理念，部分網友也認為，原PO當時不受拘束的態度，反而可能展現出創意與行動力，成為錄取關鍵。