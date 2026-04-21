前SIE高層吉田修平自爆遭撤換內幕　不聽CEO決策：我別無選擇

記者楊智仁／綜合報導

曾任索尼互動娛樂（SIE）Worldwide Studios 總裁的吉田修平，近日在公開活動中透露，自己當年被調離職位，實際上是因為未配合時任 CEO 吉姆·萊恩（JIm Ryan）的決策。

▼吉田修平自爆遭撤換內幕 。（圖／資料照）

吉田修平於 2024 年離開索尼結束長達 31 年職涯，他曾參與初代 PlayStation 推出，並在 2008 年至 2019 年間擔任全球遊戲工作室總裁，負責第一方遊戲開發體系，2019 年索尼宣布吉田修平轉任新職，專注於拓展與獨立遊戲開發者的合作關係，當時官方對外說法為職務調整，但吉田之後多次表示這並非自願，當時別無選擇，如果拒絕就只能離開。

根據外媒報導，吉田修平日前在澳洲舉行的 Alt:Games Festival 演講時提到，自己任內曾協助多款重要作品開發，包括《戰神》、《秘境探險》與《最後生還者》，以及《對馬戰鬼》等作品。接著他進一步指出，2019 年在領導第一方開發約 11 年後被要求離開該職位，「原因是我沒有聽從吉姆·萊恩的指示，我曾經拒絕一些『我認為不合理』的要求。」

報導指出，吉田是在輕鬆語氣下談及此事引發現場觀眾笑聲，儘管如此吉田強調，自己對推動獨立遊戲發展抱持高度熱情，並認為該領域具有重要價值，公司也知道他對獨立遊戲的熱愛。此外，吉田曾在訪談中提到，若當時仍擔任全球遊戲工作室總裁，可能會對公司推動即時服務型遊戲的策略持保留態度，並笑稱，「或許這是我被調離的原因之一」。