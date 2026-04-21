日本政府行動！擬生成AI使用界線　資深聲優讚：總算上起跑線

記者楊智仁／綜合報導

隨著生成式 AI 快速普及，日本政府開始著手釐清相關法律責任，本次重點將放在是否構成「肖像權」與「公開權」侵害，這兩項權利目前在日本法律中並無明文規定，而是透過過去判例逐步確立。然而，面對生成 AI 帶來的新型態侵權問題，現行判例仍相當有限導致法律界線模糊不清。

▼日本政府擬生成AI使用界線。（圖／翻攝自取自免費圖庫pixabay）

法務省指出，由於透過訴訟或立法明確界定標準仍需時間，現階段將先由行政機關整理法律見解，作為 AI 使用者與內容權利人參考降低實務上的混亂，該專家會議預計在 7 月前召開約 5 次會議，並彙整出不具法律拘束力的指引，會議成員將包括熟悉智慧財產權法與民法的學者，以及實務經驗豐富的律師，法務省強調，此次討論並非以立法為前提，而是針對具體案例進行分析，釐清侵權與否的判斷標準。

討論內容將涵蓋多項關鍵爭議，包括表現自由與權利保護之間的平衡，以及「相似到何種程度才構成侵權」等問題，並依據日本民法判斷是否可請求損害賠償，具體案例方面，法務省舉例指出，若透過 AI 生成內容並從中獲利，可能涉及侵權，例如「利用某演員照片生成幾可亂真的人物並拍攝動作影片」，或是「利用歌手聲音素材生成其演唱特定歌曲的音源」。

此外，近年備受關注的「Deepfake 」問題也被納入討論範圍，例如將畢業紀念冊照片加工為性影像，或利用演員肖像製作裸露合成圖等情境，皆可能涉及嚴重侵權。聲音權利亦成為此次檢討重點之一，儘管學界普遍承認聲音具備一定權利性質，但實際判例仍相當缺乏，包含聲優在內的相關從業者，近年也頻頻反映其聲音遭 AI 擅自生成使用的問題。

事實上，主管智慧財產權的經濟產業省已於 2025 年提出相關見解，指出若使用名人肖像生成圖片並販售，可能違反《不正競爭防止法》。對此，日本法務大臣平口洋在記者會上表示，過去相關議題多由智慧財產權領域討論，法務省也持續關注，並希望在民法層面提出可行對策。隨著生成AI技術持續發展，日本政府此次動作也被視為建立AI使用規範的重要一步。

在《幽☆遊☆白書》飾演藏馬、《新世紀福音戰士》飾演碇真嗣而知名的聲優緒方惠美，轉貼新聞並感謝一路以來耐心協商的相關人士，過去她就曾呼籲儘快針對生成式 AI 制定規範避免犯罪發生，這次她也表示「終於站到同一條起跑線上了。」