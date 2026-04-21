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裁員潮燒不停...遊戲人撐不住了44%考慮離開產業　美術衝擊最大

記者楊智仁／綜合報導

遊戲產業近年面臨裁員壓力，一項最新調查顯示，整體有高達 44% 的從業人員曾考慮離開遊戲業，其中英國更有 76% 受訪者表示，將在 2026 年尋找產業外的工作機會，顯示人才流動風險升高。

▼裁員潮燒不停...44%遊戲人考慮離開。（示意圖／翻攝自Steam）▲▼AI快速發展對就業市場衝擊引發討論。（示意圖／翻攝自Steam）

該調查由遊戲產業人力資源公司 Skillsearch 發布，於 2025 年 11 月至 2026 年 2月 間，蒐集來自英國、歐洲、北美、亞太及中東與北非地區共 1,000 名從業者的回應。調查指出，過去一年內有 22% 的受訪者曾遭裁員，另有 12% 表示在更早之前已被裁撤，主要原因包括投資資金減少、預算縮減，以及專案數量不足。僅有 35% 受訪者表示自身或所屬公司未受到裁員影響，另有 28% 表示公司雖進行裁員，但自己未受波及。

在失業後的就業狀況方面，45% 受訪者已成功找到新工作，但其中僅 27% 對新職位感到有安全感，顯示整體就業穩定性仍偏低。求職時間方面，21% 的人能在一個月內找到新工作，33% 需時 1 至 3 個月，20% 需 4 至 6 個月，19% 需 7 至 12 個月，另有 8% 花費超過一年。

職位影響方面，美術被列為裁員衝擊最嚴重的領域之一，此外資深職位、員工超過 250 人的大型公司，以及擁有 10 年以上經驗的從業者，也受到較大影響。英國則被點名為受衝擊最嚴重的國家。職涯規劃上，許多專業人士考慮於 2026 年轉職，主要原因包括對工作穩定性、薪資待遇以及更具挑戰性專案的需求。調查顯示 53% 受訪者願意為更高薪資與搬遷補助而考慮異地工作，但仍對工作穩定性與生活成本抱持疑慮；另有 38% 曾因搬遷條件不足而拒絕工作機會。

此外，AI技術的導入也成為業界關注焦點，近半數受訪者對 AI 使用增加感到憂慮，64% 認為其對產業創造力帶來負面影響，主要擔憂包括工作安全、創作真實性流失與倫理問題。不過，受訪者同時也指出 AI 的潛在優勢，例如提升效率、降低成本，以及讓小型團隊產出更多內容。目前已有超過半數受訪者表示其公司已導入 AI 工具，但僅 29% 企業建立了相關倫理規範或指引。

關鍵字：遊戲AI裁員

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