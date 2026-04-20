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卡普空要求YouTuber刪除成人模組內容　《惡靈古堡》千支片下架

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲大廠 Capcom 近日針對玩家自製模組（MOD）採取行動，要求一名 YouTuber 下架超過千支涉及「成人導向」內容的影片，官方認為這類內容違反公司服務條款，同時也可能觸及著作權與智慧財產權相關法規。

▼卡普空要求YouTuber下架成人模組內容。（圖／翻攝自Steam）▲▼惡靈古堡。（圖／翻攝自Steam）

英國實況主 GrizzoUK 近日透露，已接獲 Capcom 法務部門聯繫，要求其移除頻道中所有展示《惡靈古堡：安魂曲》角色穿著暴露服裝的模組影片，否則將面臨進一步法律行動。根據 GrizzoUK 在直播中公開的電子郵件內容，Capcom 表示，「我們注意到相關遊戲素材被用於製作成人導向 MOD，並進一步製作並上傳至 YouTube 的影片。」

對此，GrizzoUK 質疑為何僅針對其頻道採取行動，因為類似的服裝模組影片在 YouTube 上並不少見，不過他最終仍選擇配合，已將大量相關影片下架。GrizzoUK 在長時間直播中坦言，「我現在得重新思考頻道方向了。服裝模組應該是不能再做，但武器模組或許還可以，因為很多人做武器 MOD 並沒有被刪。」他也直言，這次事件可能象徵「服裝 MOD 時代的終結」。

頻道中仍存在部分《Resident Evil Requiem》模組影片，不過，這些影片中的角色皆維持遊戲原本造型，未涉及額外裸露。事實上 Capcom 早在 2023 年就曾對 PC 遊戲 MOD 表達憂慮，指出相關內容可能對公司品牌形象造成「聲譽損害」。此次行動也被視為官方加強規範玩家創作內容的重要訊號。

關鍵字：卡普空

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