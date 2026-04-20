睽違10年《七龍珠 異戰3》曝光！已故鳥山明親設計、前往新世界

記者楊智仁／綜合報導

經典動畫改編遊戲《七龍珠：異戰》系列正式迎來續作，開發商 Dimps 與發行商 萬代南夢宮娛樂，於本周在洛杉磯舉辦的 Dragon Ball Games Battle Hour 中宣布，《七龍珠 異戰 3（Dragon Ball Xenoverse 3）》將於 2027 年登陸 PC、PS5 與 Xbox Series X|S 平台，睽違 10 年再度帶來正統續作。

▼《七龍珠：異戰》系列正式迎來續作。（圖／翻攝自萬代）

事實上官方早在今年初便以「Age 1000 計畫」代號預告新作，如今證實即為《七龍珠 異戰 3》，該代號也暗示本作時間線將設定於《七龍珠》原作故事之後的未來世界。後續開發者座談中，官方也展示由漫畫家 鳥山明 親自設計的男女主角造型，開發團隊強調，鳥山明在本作世界觀與角色設計上投入大量創意心力，由於鳥山明已於 2024 年 3 月辭世，《七龍珠 異戰 3》很可能成為最後一款承載其設計貢獻的遊戲作品。

回顧系列發展《七龍珠 異戰2》於 2016 年 10 月推出，距離初代僅約兩年時間，然而此後系列遲遲未推出新作，僅持續透過 DLC 更新維持熱度。期間萬代南夢宮也將重心轉向《龍珠戰士Z》與《七龍珠電光炸裂！ZERO》等其他作品。隨著「Age 1000」世界觀逐步成形，官方最終決定推出完整續作。《七龍珠 異戰 2》也預計於今年夏季推出最終DLC「Future Saga Chapter 4」，為長期更新劃下句點，後續開發重心將全面轉向《七龍珠 異戰 3》。