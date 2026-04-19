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寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡　重創黃牛掃貨轉賣玩家欣喜

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著寶可夢卡片市場持續火熱，許多稀有卡片瘋漲，因此也導致各種黃牛伺機而動，一旦新系列上架，就常會出現消費者搶購、打架等。如今寶可夢中心似乎意識到事情嚴重，宣布將採取全新的「搶先體驗」購買方式，讓每個玩家都有機會在其他人之前預購熱門商品、卡片和配件，以此打擊黃牛多種惡行。

▼寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡。（圖／翻攝自寶可夢中心）

▲▼寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡。（圖／翻攝自寶可夢中心）

為了應對近期黃牛倒賣以及市場玩家高度需求，寶可夢中心近日推出一項的「搶先體驗」方式，讓部分顧客有機會在熱門商品正式發售前購買，而商品種類繁多，從毛絨玩具到寶可夢卡牌應有盡有。考慮到熱門商品一經發售便迅速售罄，這項計劃無疑是對許多消費者來說天大福利，並且玩家只需註冊寶可夢中心新聞，就有機會獲得搶先體驗資格。

當然搶先體驗，沒辦法完全滿足消費者所需，畢竟官方有說明數量有限，再加上體驗資格不見得每個人都能獲得，但這無疑是朝著良好方向邁出。實際上，這與知名亞馬遜商場過去幾個月處理寶可夢卡牌發售的方式非常相似，這種限量發售的方式可以有效防止不法轉售商的湧入。

其中為了打擊黃牛倒賣，寶可夢的搶先體驗計畫也設定了其他限制措施，像是消費者不能使用多個瀏覽器或設備來提高獲得商品的幾率，這手法就是針對黃牛常用技巧。相反一旦使用，很可能會讓自己完全失去獲得商品的機會，因為使用多個裝置或瀏覽器打開搶先體驗邀請連結時，系統可能會阻止完成訂單。此外，消費者獲得的搶先體驗邀請連結也只能使用一次，使用過後便就會失效。同樣地，消費者也不能創建多個帳號來多次嘗試搶先體驗，至於成效如何，還有待後續觀察，但這無疑是目前對打擊黃牛惡行最好方式。

關鍵字：寶可夢

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