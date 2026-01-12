Steam Machine要價3萬台幣？海外零售商疑洩兩款規格售價

記者楊智仁／綜合報導

Valve 去年公開新一代硬體 Steam Machine 後，效能與定位備受關注，但官方始終未公布售價，近日卻有捷克零售商疑似提前洩露價格資訊，引發玩家熱烈討論。

根據 Reddit 論壇「GamingLeaksandRumors」以及外媒報導，網友發現捷克第三方零售商 Smarty.cz 悄悄上架 Steam Machine 商品頁面，並在網站原始碼中出現兩種版本價格資訊。資料顯示 512GB 版本標價約 19,826 捷克克朗，換算約 950 美元（約新台幣 3 萬元）；而 2TB 版本則為 22,305 捷克克朗，約 1,070 美元（約新台幣 3.4 萬元）。不過爆料者提醒，這些價格皆為換算後推估值，第三方零售商通常會加入自家加價，實際由 Valve 官方販售的價格，理論上可能會再低一些。

雖然 Valve 尚未對售價做出任何正式回應，但先前公司已明確表示，不會對 Steam Machine 進行價格補貼。Valve 工程師 Pierre-Loup Griffais 也曾指出，新主機定價將「符合目前 PC 市場水準」，並強調其小型化設計、極低噪音表現與整體整合度，都是自行組裝電競 PC 難以輕易達成的特色。

在全球記憶體成本上升、硬體價格普遍走高的背景下，部分分析認為 Steam Machine 若真落在 1,000 美元上下，其實仍屬合理區間，尤其是相較於高階電競 PC 或封閉式家用主機所提供的自由度。