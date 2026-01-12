ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam Machine要價3萬台幣？海外零售商疑洩兩款規格售價

記者楊智仁／綜合報導

Valve 去年公開新一代硬體 Steam Machine 後，效能與定位備受關注，但官方始終未公布售價，近日卻有捷克零售商疑似提前洩露價格資訊，引發玩家熱烈討論。

▲▼Steam machine。（圖／翻攝自Steam）

根據 Reddit 論壇「GamingLeaksandRumors」以及外媒報導，網友發現捷克第三方零售商 Smarty.cz 悄悄上架 Steam Machine 商品頁面，並在網站原始碼中出現兩種版本價格資訊。資料顯示 512GB 版本標價約 19,826 捷克克朗，換算約 950 美元（約新台幣 3 萬元）；而 2TB 版本則為 22,305 捷克克朗，約 1,070 美元（約新台幣 3.4 萬元）。不過爆料者提醒，這些價格皆為換算後推估值，第三方零售商通常會加入自家加價，實際由 Valve 官方販售的價格，理論上可能會再低一些。

雖然 Valve 尚未對售價做出任何正式回應，但先前公司已明確表示，不會對 Steam Machine 進行價格補貼。Valve 工程師 Pierre-Loup Griffais 也曾指出，新主機定價將「符合目前 PC 市場水準」，並強調其小型化設計、極低噪音表現與整體整合度，都是自行組裝電競 PC 難以輕易達成的特色。

在全球記憶體成本上升、硬體價格普遍走高的背景下，部分分析認為 Steam Machine 若真落在 1,000 美元上下，其實仍屬合理區間，尤其是相較於高階電競 PC 或封閉式家用主機所提供的自由度。

關鍵字：Steam Machine

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【萌萌噠】布拉格河邊海貍鼠超親人！慢慢靠近抱人類大腿

推薦閱讀

Steam Machine要價3萬台幣？海外零售商疑洩兩款規格售價

Switch 2聖誕銷量不如初代？西方年末銷售下滑　任天堂高層點關鍵

「艾莉同學、全知讀者視角」！角川動漫節百款動漫節周邊公開

日異世界小說奪大獎遭撤資格　AI寫作踩紅線...漫畫企劃全喊卡

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS射擊訓練　超神準擊敗2萬玩家爆紅

Bethesda「神祕MMO」慘遭微軟取消　負責人悲憾：畢生夢想破滅

《棕色塵埃2》出大事！官方坦承「怕全部關服」　豪爽賠償玩家不買單

Switch 2控制器推新配色掀熱議！「瑪利歐」運動遊戲同天發售

《火影忍者》迎新年！信義A11快閃店「柯南、時光代理人」集結

《碧血狂殺2》驚見七年蛛網之謎　「吉他」之形網猜迎《GTA6》

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《進擊的巨人》作者燃燒殆盡

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS訓練　

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

《棕色塵埃2》出大事！官方坦承

女實況主見男網友遭下藥、遊戲裝全被偷

日12歲神童不上國中直接拚電競夢

史上最貴寶可夢卡牌再出售！

日異世界小說奪大獎遭撤資格

Switch 2控制器推新配色掀熱議

Switch 2聖誕銷量不如初代？

最新新聞

Steam Machine要價3萬台幣？

Switch 2聖誕銷量不如初代？

角川動漫節百款動漫節周邊公開

日異世界小說奪大獎遭撤資格

95歲「視障阿嬤」挑戰FPS訓練　

Bethesda神祕MMO慘遭微軟取消

《棕色塵埃2》出大事！官方坦承

Switch 2控制器推新配色掀熱議

信義A11動漫快閃店人氣IP集結

《碧血狂殺2》驚見七年蛛網之謎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366