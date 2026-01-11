ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《藥師少女的獨語》貓貓來台灣！動漫節將現場重現配音橋段

記者楊智仁／綜合報導

2026台北國際動漫節將迎來重量級聲優嘉賓，日本超人氣動畫《藥師少女的獨語》主角「貓貓」的聲優 悠木碧，正式宣布將於 2026 年 2 月 7 日親臨活動現場，由東寶與回歸線娛樂共同舉辦《藥師少女的獨語》聲優見面會，主角「貓貓」悠木碧將於現場重現經典配音橋段，更有機會聽到「悠木碧」各種心得分享與粉絲交流。活動尾聲更特別安排聲優親自目送每一位粉絲離場的環節，為參與者留下難忘回憶，成為本屆動漫節最受矚目的活動之一。

▲▼藥師少女。（圖／廠商提供）

《藥師少女的獨語》原作為作家日向夏所創作的輕小說作品，自推出以來便以結合宮廷背景、藥學知識與推理要素的獨特題材，累積大量讀者支持。作品於 2017 年改編為漫畫後迅速打開知名度，而動畫版於 2023 年 10 月開播後，更在日本及海外市場掀起熱潮，成功登上 Netflix 排行榜，話題持續延燒。

在動畫中，主角「貓貓」冷靜理性卻又帶著獨特幽默感的性格，透過 悠木碧 極具層次的聲音演繹而更加立體鮮明，成為作品深受喜愛的重要關鍵。隨著動畫第三季及原創劇場版陸續公開製作消息，本作熱度持續攀升，此次聲優來台見面會，絕對是難得一見、不可錯過的珍貴機會，更多聲優活動消息敬請關注回歸線娛樂官方粉絲專頁。

【活動資訊】

• 活動名稱：2026 台北國際動漫節《藥師少女的獨語》聲優見面會

• 活動日期：2026 年 2 月 7 日（六）

• 活動時間：12:30－14:00

• 活動地點：台北國際動漫節 大會 B 舞台（南港展覽館一館）

• 活動名額：200 名

• 活動預計時長：60 分鐘（實際依現場流程為準）

【購票資訊】

• 開賣時間：2026 年 1 月 14 日 中午 12:00

• 購票方式：KKTIX 實名制販售

▲▼藥師少女。（圖／廠商提供）

