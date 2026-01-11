《ARC Raiders》玩家「求救」太真實　鄰居急破門網讚有夠正義

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》自上次重製更新後，又再次吸引無數玩家前往解鎖新獎勵，讓這款遊戲口碑再度爆棚。對此，沒想到近期遊戲又發生一件趣事，一名玩家由於遊玩太過激烈不斷大喊「救救我」，導致隔壁鄰居以為出事，於是鄰居消防正義感上身，直接破門而入緊急救援，事情曝光後引起全網熱議。

▼《ARC Raiders》玩家求救太逼真，令鄰居踹門救援。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

事情其實是，一名Reddit上網友dreamthorp分享，他當時正在遊戲首張地圖「大壩戰場」進行夜間突襲，享受劫掠對手快感，但沒想到在試圖搭乘電梯返回撤離基地時，卻慘遭機械大蜘蛛「Leaper」突襲擊倒，由於他只想要趕快被救活逃離此地，因此情急之下不斷向隊友大喊「誰來救救我」。

然而聲音太過響亮，不僅他的遊戲隊友聽到，甚至聲音還傳到隔壁鄰居家中，由於恰巧隔壁鄰居本身職業是消防員，再加上這名網友叫喊太過真實，因此鄰居趕忙上門關心詢問「你還好嗎」，但由於這名網友頭戴耳機，聽不到門外詢問，並且後續這名網友還很著急叫喊「有沒有人要救救我」，讓情況乍聽之下非常危急。眼見情況不對，鄰居便大力踹門，隨後一腳踢開大門，畫面便戛然而止，極具張力影片成功吸引網友熱議。

雖說有部分網友認為畫面剛好停在踹門，讓他們認為影片純屬娛樂刻意拍片，但這名網友事後解釋，事情是真實發生，但他也向這名鄰居解釋只是在玩射擊遊戲太投入，並沒有發生任何意外，事後也向這名鄰居表達感謝，並附上瓶裝啤酒致意，強調只要再補一腳，門絕對會報銷。如此見義勇為的正義之事，也為這款遊戲增添了更多話題性。