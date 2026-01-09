7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

記者楊智仁／綜合報導

發售超過 7 年的劇情冒險名作《底特律：變人》（Detroit: Become Human），在今年年底的 Steam 冬季特賣中再度迎來銷量高峰。根據市調機構 Alinea Analytics 公布的數據顯示，該作短短特賣期間內於 Steam 平台賣出將近 100 萬套，展現歷久不衰的人氣。

▼《底特律：變人》。（圖／翻攝自Steam）

Steam 冬季特賣於 12 月 18 日至 1 月 5 日舉行，《底特律：變人》首度祭出史詩級 1 折優惠，台幣只要 99 元，美國則是從 39.99 美元降至 3.99 美元，超低門檻吸引大量玩家入手，Alinea Analytics 指出，該作在活動期間約售出 99.3 萬套，對於一款推出超過七年的遊戲而言，成績相當驚人。

儘管單價大幅下殺，使得短期營收表現相對有限，但這波銷量成功推動《底特律：變人》在 Steam 平台的累計銷售正式突破 700 萬套，總營收也已超過 1.5 億美元。此外，遊戲近期還創下 Steam 平台歷史最高同時在線人數，再次證明其長尾效應與市場吸引力。

《底特律：變人》由《暴雨殺機》開發商 Quantic Dream 製作，是一款高度著重劇情與選擇的互動式冒險遊戲，玩家在遊戲中的每一個決定，都會影響故事發展、角色命運與最終結局，並設有多種分歧路線與結局，使作品具備極高的重玩價值。目前《底特律：變人》在 Steam 平台累積超過 4.5 萬則玩家評價，好評率高達 94%，即便時隔多年依然被視為敘事型遊戲的代表作之一。