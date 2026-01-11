ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《莉可麗絲展》台北人潮爆滿直擊！粉絲清晨排隊搶限定周邊

記者楊智仁／綜合報導

《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》自 1 月 10 日至在松山文創園區南向製菸工廠登場，活動把動畫經典場景、角色細節與幕後製作魅力，濃縮成為一場沉浸感十足的體驗，還有展覽限定周邊吸引大批粉絲，開展前好幾個小時就吸引超多粉絲排隊，再度展現這部原創動畫的魅力。

▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》自 2022 年播出後，以原創動畫在市場上創造亮眼表現，憑角色魅力、動作戲張力與細膩情感線掀起話題，並創下巴哈姆特動畫瘋首部突破 700 萬觀看的原創作品紀錄，作品後續更推出衍生小說，拓展世界觀使其人氣持續攀升。

▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）

《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》於 1 月 10 日至 3 月 1 日在松山文創園區南向製菸工廠登場，不僅還原了經典的「LycoReco 咖啡廳」，聲優「錦木千束」安濟知佳與「井之上瀧奈」若山詩音也現身開幕活動，為展覽線上大大的簽名，加上現場超多商品，不少粉絲一早就來到松山文創園區排隊，長長人龍看不見盡頭，開展第一天 ( 1/10 ) 甚至 15.30 就因為人潮過多暫停排隊。

▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）▲▼莉可麗絲展。（圖／廠商提供）

關鍵字：莉可麗絲展

